كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة استاد القاهرة لمباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر.

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراتين وديتين ضد الجزائر خلال شهر نوفمبر الحالي استعدادا لكأس العرب.

وكان مصدر من منتخب مصر الثاني قد قال في وقت سابق بتصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم نقل مباريات المنتخب إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام".

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في تمام الرابعة مساءً، فيما تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر الساعة السادسة مساءً.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

وجاءت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - رجب نبيل (سيراميكا) - كريم الدبيس (سيراميكا) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا).

الوسط: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - أحمد ربيع (الزمالك) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - مصطفى شلبي (البنك الأهلي) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - حسام حسن (مودرن).