مدرب إسبانيا: أنا مصدوم من موقف لامين يامال

أبدى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا اندهاشه من موقف لامين يامال نجم برشلونة بعدم الانضمام لصفوف اللاروخا خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وأعلن منتخب إسبانيا استبعاد يامال من معسكره الذي يستعد فيه لمواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات لإذاعة rne: "عدم انضمام لامين يامال لمنتخب إسبانيا؟ أنا مصدوم، لم أمرّ بموقف كهذا من قبل، ولا أعتقد أنه أمر طبيعي على الإطلاق".

وأضاف "الجميع مندهش، لا تعرف شيئًا، لا تصلك أي أخبار ولا تعرف أي تفاصيل، ثم يخبرونك فجأةً أنه لن يحضر".

ويبدو أن هذا الموقف سيفتح الباب لخلافات جديدة بين نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان: "يعرب الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني عن استغرابه واستيائه بعد علمه، في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي للمنتخب الإسباني، أن لامين يامال قد خضع لعملية جراحية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم".

وأضاف البيان "أُجريت هذه العملية دون إبلاغ الطاقم الطبي للمنتخب الإسباني مسبقا، ولم تُعرف تفاصيلها إلا من خلال تقرير ورد الساعة 22:40 من مساء الاثنين، والذي يشير إلى توصية طبية بالراحة لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام".

وذكرت تقارير إسبانية أن لامين يامال سلم تقريره الطبي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولم يُجرِ أطباء المنتخب الإسباني الفحوصات، بل أُبلغوا بكل شيء مساء يوم الاثنين.

وكان لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ إسبانيا قد أوضح سبب استدعاء لامين يامال لقائمة اللاروخا قبل ختام تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن دي لا فوينتي قائمة إسبانيا والتي شهدت عودة يامال بعد غيابه في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

وقال المدير الفني لـ إسبانيا خلال المؤتمر الصحفي قبل أيام: "عودة لامين يامال، الأمر واضح هو في حالة رائعة، ومدربه قال إنه جاهز للمشاركة في المباريات ويستعيد مستواه، سيكون معنا طالما يعتبر الأمر ضروريا، لدينا مهمة كبيرة ونريد أفضل اللاعبين يكونوا معنا".

وأضاف "المشادة بين لامين وكارباخال في الكلاسيكو؟ أمر طبيعي، للأسف لم نستطع جمع الثنائي معا في هذا المعسكر، دائما أتذكر عناقهما بعد الهدف ضد كرواتيا، في الحقيقة نحن عائلة كبيرة، ولا توجد لدينا أي مشاكل".

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.