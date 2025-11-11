تحديد موعد لإعلان قرار نظر طعن الزمالك ضد سحب أرض أكتوبر

أعلن نادي الزمالك نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة الرحاب لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار الهيئة.

وحضر الجلسة عن نادي الزمالك كل كمال شعيب المستشار القنوني للنادي ومحمد عناني وعدد من المحامين بالإدارة القانونية.

واستمرت مرافعة النادي قرابة 40 دقيقة من أجل محاولة إثبات إنعدام القرار المطعون عليه ومخالفة اللائحة العقارية.

وتمسك النادي خلال المرافعة بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.