ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن الحديث الذي دار بينه وبين أحمد سيد "زيزو" زميله في الفريق أثناء مباراة الزمالك في السوبر المصري.

وقال ياسر عبر قناة إم بي سي مصر: "زيزو يمتلك عقلية مختلفة تماما ويعرف كيف يركز ويفصل نفسه عن أي شيء، وزيزو توقع أن يوجه له جمهور الزمالك السباب في المباراة".

وأضاف "كنا نتحدث مع زيزو وهو يستمع لسباب جمهور الزمالك له في الملعب ونقول له أنت الذي ستقودنا للفوز بالسوبر".

وأكمل "من الطبيعي أن يحدث هذا من الجمهور وكنا نتوقع ذلك، لأنه لاعب انتقال من فريق إلى غريمه التقليدي".

وأشار "كنا نعاني من ضغط كبير قبل المباراة بسبب نتائج الفترة الأخيرة رغم أننا لعبنا واحدة من أفضل مباريات الفريق في الدوري أمام المصري وانتهت بالتعادل".

وواصل "من الطبيعي أن أشعر بالحزن لعدم الانضمام لمنتخب مصر، لأنني كنت أتمنى التواجد مع المنتخب وأن يكون لي دورا معه وهذا حق مشروع لكل اللاعبين وأتمنى التوفيق لزملائي".

واستمر في تصريحاته "الزمالك فريق مميز وبالتأكيد هجومه أرهقنا في المباراة وكذلك سيف الجزيري عندما شارك في الشوط الثاني".

وأكد "بطولة السوبر ستمنح الثقة للاعبي الأهلي الجدد، وسنبني عليها للفترة المقبلة".

وأوضح "الزمالك وبيراميدز فريقان كبيران ولم نفضل أن نواجه أي فريق على الآخر في نهائي السوبر، مباراة القمة دائما ما تكون كبيرة بسبب جماهير الفريقين".

وتابع "بشكل شخصي كنت أتمنى أن أواجه بيراميدز في نهائي السوبر ونفوز عليه بسبب خسارتنا أمامهم في المباراة الأخيرة في الدوري".

وأتم تصريحاته "وليد صلاح الدين جمع لاعبي الأهلي وجعلنا نذهب لجمهور الزمالك وأيضا للاعبي الأبيض عقب المباراة لمصافحتهم، وكل لاعبي الزمالك أصدقائي مثل عمر جابر وحسام عبد المجيد وفتوح في المنتخب".