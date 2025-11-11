ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - ياسر إبراهيم

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن الحديث الذي دار بينه وبين أحمد سيد "زيزو" زميله في الفريق أثناء مباراة الزمالك في السوبر المصري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ياسر عبر قناة إم بي سي مصر: "زيزو يمتلك عقلية مختلفة تماما ويعرف كيف يركز ويفصل نفسه عن أي شيء، وزيزو توقع أن يوجه له جمهور الزمالك السباب في المباراة".

وأضاف "كنا نتحدث مع زيزو وهو يستمع لسباب جمهور الزمالك له في الملعب ونقول له أنت الذي ستقودنا للفوز بالسوبر".

أخبار متعلقة:
صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي

وأكمل "من الطبيعي أن يحدث هذا من الجمهور وكنا نتوقع ذلك، لأنه لاعب انتقال من فريق إلى غريمه التقليدي".

وأشار "كنا نعاني من ضغط كبير قبل المباراة بسبب نتائج الفترة الأخيرة رغم أننا لعبنا واحدة من أفضل مباريات الفريق في الدوري أمام المصري وانتهت بالتعادل".

وواصل "من الطبيعي أن أشعر بالحزن لعدم الانضمام لمنتخب مصر، لأنني كنت أتمنى التواجد مع المنتخب وأن يكون لي دورا معه وهذا حق مشروع لكل اللاعبين وأتمنى التوفيق لزملائي".

واستمر في تصريحاته "الزمالك فريق مميز وبالتأكيد هجومه أرهقنا في المباراة وكذلك سيف الجزيري عندما شارك في الشوط الثاني".

وأكد "بطولة السوبر ستمنح الثقة للاعبي الأهلي الجدد، وسنبني عليها للفترة المقبلة".

وأوضح "الزمالك وبيراميدز فريقان كبيران ولم نفضل أن نواجه أي فريق على الآخر في نهائي السوبر، مباراة القمة دائما ما تكون كبيرة بسبب جماهير الفريقين".

وتابع "بشكل شخصي كنت أتمنى أن أواجه بيراميدز في نهائي السوبر ونفوز عليه بسبب خسارتنا أمامهم في المباراة الأخيرة في الدوري".

وأتم تصريحاته "وليد صلاح الدين جمع لاعبي الأهلي وجعلنا نذهب لجمهور الزمالك وأيضا للاعبي الأبيض عقب المباراة لمصافحتهم، وكل لاعبي الزمالك أصدقائي مثل عمر جابر وحسام عبد المجيد وفتوح في المنتخب".

الأهلي زيزو الدوري المصري السوبر المصري ياسر إبراهيم
نرشح لكم
تحديد موعد لإعلان قرار نظر طعن الزمالك ضد سحب أرض أكتوبر أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي فرص جراديشار تتزايد.. سيسكو يغيب عن مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل الشحات: زيزو قادر على حمل فريق وحده.. ولا توجد أي مشاكل في غرفة الملابس الدماطي: زيزو ليس لديه مشكلة مع الزمالك بل بعض الأفراد.. وتوروب مثل جوزيه
أخر الأخبار
روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية 14 دقيقة | الكرة المصرية
آيت نوري: التتويج بأمم إفريقيا أفضل من اللعب في كأس العالم 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: منتخب ألمانيا قد يفقد مدافعه أمام لوكسمبورج 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
أتالانتا يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب الجزائر يفقد توجاي أمام زيمبابوي والسعودية ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
ميسي: لم أتخيل رحيلي عن برشلونة بتلك الطريقة.. وأشتاق للحياة في المدينة من جديد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517029/ياسر-إبراهيم-توقعنا-هجوم-جمهور-الزمالك-على-زيزو-وكنت-أتمنى-مواجهة-بيراميدز