أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني الذي سيشارك في كأس العرب، على استبعاد لاعبي بيراميدز من المشاركة مع الفراعنة في البطولة بسبب ارتباطات الفريق المحلية والقارية.

وقال أحمد حسن لـFilGoal.com: "سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز. نشكر بيراميدز ونحترمه على اتفاقه معنا".

وأضاف "عقدنا جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ومدربه يوريتشيتش واتفقنا خلالها إذا تم تأجيل مباريات بيراميدز سنضم لاعبيه للمنتخب وإذا لم يتم التأجيل فلن نضم لاعبيه للقائمة، وهذا ما حدث ولذلك تم السماح للاعبيه بالاستمرار مع الفريق".

وأكمل "تركنا اللاعبين حتى يستفيد منهم بيراميدز في ارتباطاته المقبلة المحلية والقارية، واخترنا 3 لاعبين آخرين".

وأتم تصريحاته "الأمر انتهى تماما وسنركز مع مجموعة اللاعبين الحالية والتي ستشارك معنا في كأس العرب".

وأعلن منتخب مصر استبعاد رباعي بيراميدز محمود جاد وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومروان حمدي، وضم كل من رجب نبيل وكريم الدبيس من سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من مودرن سبورت.

ويستعد المنتخب الثاني لمواجهتي الجزائر الوديتين.

ويؤدي المنتخب مرانه الأول الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين.

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في تمام الرابعة مساءً، فيما تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر الساعة السادسة مساءً.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - رجب نبيل (سيراميكا) - كريم الدبيس (سيراميكا) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا).

الوسط: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - أحمد ربيع (الزمالك) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - مصطفى شلبي (البنك الأهلي) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - حسام حسن (مودرن).

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.