صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي

يتنافس محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعبي القارة الإفريقية التي تقدمها جريدة المنتخب المغربية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن قائمة تضم 10 لاعبين أفارقة سيتنافسون على النسخة 17 لجائزة الأسد الذهبي التي ستمنح لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي للفترة الممتدة من سبتمبر 2024 لغاية سبتمبر 2025.

وتم اختيار اللاعبين الأفارقة العشرة اعتمادا على مجموعة من المعايير منها الألقاب التي تحققت للاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، ودرجة التأثير الذي يظهره اللاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه، بالإضافة إلى الإلتزام بقيم الروح الرياضية وقوة الصورة التي يصدرها عن نفسه.

وجاءت قائمة اللاعبين الـ10 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الجريدة المغربية الشهيرة كالتالي:

• محمد صلاح (مصر - ليفربول)

• عمر مرموش (مصر - آينتراخت فرانكفورت / مانشستر سيتي)

• أشرف حكيمي ( المغرب - باريس سان جيرمان)

• سيرهو جيراسي (غينيا - بوروسيا دورتموند)

• باب ماتار سار (السنغال - توتنام)

• ييف بيسوما (مالي ـ توتنام)

• أسامة لمليوي (المغرب - نهضة بركان)

• فرانك زامبو إنجيسا (الكاميرون ـ نابولي)

• فيستون مايلي (الكونغو الديموقراطية - بيراميدز)

• فيكتور أوسيمين (نيجيريا ـ جالاتا سراي)

يذكر أن محمد صلاح حصد الجائزة عن عام 2017.

صلاح هو ثاني لاعب مصري حصد الجائزة بعد محمد أبو تريكة الذي فاز بها عام 2008.

وفيما يلي السجل التاريخي للجائزة

2004: صامويل إيتو (الكاميرون ـ برشلونة)

2005: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2006: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي)

2007: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ تشلسي)

2008: محمد أبو تريكة (مصر ـ الأهلي)

2009: صامويل إيتو (الكاميون ـ إنتر ميلان)

2010: صامويل إيتو (الكاميرون ـ إنتر ميلان)

2011: سيدو كيتا (مالي ـ برشلونة)

2012: ديدييه دروجبا (كوت ديفوار ـ شانغهاي)

2013: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2014: يايا توريه (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي)

2015: بيير إيمريك أوباميانج (الجابون ـ بوروسيا دورتموند)

2016: رياض محرز (الجزائر ـ ليستر سيتي)

2017: محمد صلاح (مصر ـ ليفربول)

2023: ياسين بونو (المغرب ـ إشبيلية / الهلال)

2024: أشرف حكيمي (المغرب ـ باريس سان جيرمان)