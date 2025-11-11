استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني

أعلن منتخب مصر الثاني استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر شهر نوفمبر الحالي.

وكانت القائمة تضم كل من محمود جاد وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومروان حمدي.

وقرر المنتخب ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا رجب نبيل وكريم الدبيس بالإضافة إلى حسام حسن لاعب مودرن سبورت.

وكان مصدر من المنتخب الثاني قد قال لـ FilGoal.com :"تم الاستقرار على استبعاد رباعي بيراميدز أحمد سامي ومحمود جاد وأحمد عاطف "قطة" ومروان حمدي من معسكر منتخب مصر الثاني".

وواصل "استبعاد اللاعبين جاء باتفاق مسبق مع بيراميدز يقضي بذلك حال عدم موافقة رابطة الأندية على تأجيل مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت ضد بيراميدز وهو ما حدث بالفعل ورفضت الرابطة تأجيل المباراتين".

وكشف "سيتم استدعاء كريم الدبيس ورجب نبيل ثنائي سيراميكا كليوباترا وحسام حسن لاعب مودرن سبورت بدلا من لاعبي بيراميدز".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في مباراتين وديتين خلال شهر نوفمبر الجاري ضد الجزائر على استاد القاهرة.

وانطلق معسكر منتخب مصر الثاني أمس الإثنين استعدادا لخوض المباراتين.

وجاءت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا) - رجب نبيل (سيراميكا كليوباترا) - كريم الدبيس (سيراميكا كليوباترا)

الوسط: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - أحمد ربيع (الزمالك) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - مصطفى شلبي (البنك الأهلي) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - حسام حسن (مودرن سبورت).

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في تمام الرابعة مساءً، فيما تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر الساعة السادسة مساءً.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.