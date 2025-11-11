النصر يطلق سراح كينجسلي كومان بعد منعه من الإجازة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق النصر سيبدأ إجازته يوم الثلاثاء، عقب انتهائه من جلسة علاجية هذا الصباح.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي في نادي النصر منع اللاعب من الإجازة خلال اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، مفضلًا استكمال العلاج قبل السماح له بالراحة.

وأضاف أن كومان سيخضع لجلسة علاجية أخيرة الثلاثاء، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية الجمعة المقبلة استعدادًا لاستئناف المنافسات بعد فترة التوقف الدولي.

وعانى كومان من شد عضلي خلال مجريات مباراة نيوم لحساب الجولة الماضية من الدوري السعودي.

اضطر على إثره البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، إلى استبداله عند الدقيقة 77.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب الدوري السعودي، بعد نهاية الجولة الثامنة، برصيد 24 نقطة، وبالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 8 انتصارات متتالية.

ويستضيف النصر منافسه الخليج الأحد 23 نوفمبر الجاري في الرياض بعد نهاية فترة التوقف ضمن الجولة التاسعة.