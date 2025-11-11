تقرير: بايرن يستهدف ضم داني أولمو.. وبرشلونة يدرس الأمر

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 12:04

كتب : ذكاء اصطناعي

داني أولمو - برشلونة ضد رايو فايكانو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بايرن ميونيخ تقدم بعرض رسمي بقيمة 75 مليون يورو للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة داني أولمو خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة قد تشكل نقطة تحول في خطط النادي الكتالوني للموسم القادم.

ووفقًا لموقع Fichajes، فإن العرض الألماني أثار اهتمام إدارة برشلونة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، إذ يمثل المبلغ المقترح فرصة كبيرة لتعزيز ميزانية الفريق وإعادة ترتيب أولوياته في سوق الانتقالات.

بايرن ميونيخ يتابع أولمو منذ عدة أشهر، بعدما أعجب مسؤولو النادي بقدراته الفنية وتعدد أدواره الهجومية، كما يرون أنه سيكون إضافة مثالية لتشكيلة المدرب فينسينت كومباني، خاصة أنه يعرف أجواء الدوري الألماني جيدا بعد تألقه سابقا مع لايبزيج، ما يجعل تأقلمه سهلا وسريعا.

أما من جانب برشلونة، فرغم أن أولمو يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، إلا أن موسمه الحالي لم يكن مثاليا، إذ عانى اللاعب الإسباني من تراجع في المستوى بسبب الإصابات المتكررة، إلى جانب بروز الشاب فيرمين لوبيز الذي حجز مكانا أساسيا في تشكيل هانز فليك.

وتشير المصادر إلى أن برشلونة قد يدرس عرض بايرن ميونيخ بجدية إذا لم يستعد أولمو مستواه في الأشهر المقبلة، خاصة أن النادي يسعى لإعادة هيكلة مالية شاملة وقد يضطر للتخلي عن بعض اللاعبين البارزين لتوفير السيولة.

وفي سن الـ27، يجد أولمو نفسه أمام قرار مصيري بشأن مستقبله، بين القتال من أجل استعادة مكانه في مشروع فليك داخل برشلونة، أو خوض تجربة جديدة في ميونيخ حيث ينتظره دور أكبر.

ومع اقتراب سوق الانتقالات الصيفي لعام 2026، يبدو أن مستقبل داني أولمو سيكون أحد أبرز الملفات الساخنة التي ستشغل برشلونة وبايرن في الأشهر المقبلة.

