ليكيب: اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع ديشامب

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا

أفادت صحيفة ليكيب أن نادي اتحاد جدة السعودي تواصل مع ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا من أجل تدريب الموسم المقبل.

وسينتهي عهد ديشامب مع منتخب فرنسا بنهاية كأس العالم صيف العام المقبل.

وذكر التقرير أن إدارة اتحاد جدة تواصلت مع المدرب الفرنسي، الذي أكد أنه لن يغلق أي باب، في الأسابيع الأخيرة.

أضاف التقرير أن تعيين سيرجيو كونسيساو في تدريب النمور منذ فترة قصيرة لا يستبعد وصول ديشامب في الصيف.

ديشامب أعلن قراره بالاستقالة من تدريب الديوك بعد كأس العالم في يناير الماضي، وصرح لقناة TF1 يوم الأحد بأنه لن يتراجع عن قراره.

كما أكد وجود اتصالات مع أندية تسعى للتعاقد معه الموسم المقبل.

يذكر أن البرتغالي كونسيساو تولى تدريب اتحاد جدة قبل شهر، خلفا للفرنسي لوران بلان.

ديديه ديشامب فرنسا اتحاد جدة سيرجيو كونسيساو
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة رئيس الهلال: نقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي النصر يطلق سراح كينجسلي كومان بعد منعه من الإجازة استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام استبعاد مدافع الهلال واستدعاء كادش والشهراني لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة اتحاد جدة يستعين ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال التدريبات 
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات 3 ساعة | رياضة نسائية
عفت السادات: أطمح أن أكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم.. وسأضع سقفا للانتقالات 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: قدمنا ما يثبت صحة موقفنا في أرض أكتوبر.. وشكوى زيزو لا تحتاج إلى نص قانوني 3 ساعة | الكرة المصرية
رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر 3 ساعة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يستقر على قيد محمد هيثم عبد العظيم في قائمته الإفريقية 4 ساعة | الكرة المصرية
ليكيب: كوندي وكامافينجا لم يتدربا مع منتخب فرنسا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517020/ليكيب-اتحاد-جدة-يستهدف-التعاقد-مع-ديشامب