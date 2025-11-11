ليكيب: اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع ديشامب

أفادت صحيفة ليكيب أن نادي اتحاد جدة السعودي تواصل مع ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا من أجل تدريب الموسم المقبل.

وسينتهي عهد ديشامب مع منتخب فرنسا بنهاية كأس العالم صيف العام المقبل.

وذكر التقرير أن إدارة اتحاد جدة تواصلت مع المدرب الفرنسي، الذي أكد أنه لن يغلق أي باب، في الأسابيع الأخيرة.

أضاف التقرير أن تعيين سيرجيو كونسيساو في تدريب النمور منذ فترة قصيرة لا يستبعد وصول ديشامب في الصيف.

ديشامب أعلن قراره بالاستقالة من تدريب الديوك بعد كأس العالم في يناير الماضي، وصرح لقناة TF1 يوم الأحد بأنه لن يتراجع عن قراره.

كما أكد وجود اتصالات مع أندية تسعى للتعاقد معه الموسم المقبل.

يذكر أن البرتغالي كونسيساو تولى تدريب اتحاد جدة قبل شهر، خلفا للفرنسي لوران بلان.