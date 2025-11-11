تقرير: فينيسيوس يطلب الحصول على نفس راتب مبابي لتجديد عقده مع ريال مدريد

دخل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مرحلة حساسة من مفاوضات تجديد عقده مع النادي، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مطالبه المالية الضخمة للاستمرار في سانتياجو برنابيو.

النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، لكن الإدارة تخشى أن تجد نفسها مضطرة لبيعه في 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت أن فينيسيوس اشترط في مفاوضات التجديد الحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه كيليان مبابي، أعلى لاعبي الفريق أجرا.

وفقا لموقع Capology المختص برواتب اللاعبين، يتقاضى فينيسيوس حاليا نحو 400 ألف يورو أسبوعيا (ما يعادل 20.8 مليون يورو سنويا)، وهو الراتب الذي يجعله في المركز الثالث بين لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع جود بيلينجهام، خلف دافيد ألابا وكيليان مبابي الذي يتقاضى 529 ألف يورو أسبوعيا.

وبالتالي، فإن فينيسيوس يطالب بزيادة قدرها 200 ألف يورو أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد حتى الآن، معتبرة أن أداءه الأخير لا يبرر تلك الزيادة، خاصة بعد تراجع مستواه في الأسابيع الماضية.

اللاعب لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، وكان آخر أهدافه في الرابع من أكتوبر أمام فياريال، رغم أنه يملك هذا الموسم 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري الإسباني.

ومع استمرار تعثر المفاوضات، أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد حدد بالفعل سعر التخلي عن فينيسيوس في حال قرر بيعه في صيف 2026، حيث يطلب 150 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تتقدم أندية سعودية بعروض ضخمة للتعاقد معه، تصل قيمتها إلى عقد بقيمة مليار يورو، ما سيجعله الأعلى دخلا في تاريخ كرة القدم. كما يُتوقع وجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل فينيسيوس 111 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في 338 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2019.