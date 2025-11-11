تقرير: فينيسيوس يطلب الحصول على نفس راتب مبابي لتجديد عقده مع ريال مدريد

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 11:41

كتب : ذكاء اصطناعي

كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

دخل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مرحلة حساسة من مفاوضات تجديد عقده مع النادي، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مطالبه المالية الضخمة للاستمرار في سانتياجو برنابيو.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، لكن الإدارة تخشى أن تجد نفسها مضطرة لبيعه في 2026 إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد.

صحيفة سبورت الإسبانية أوضحت أن فينيسيوس اشترط في مفاوضات التجديد الحصول على راتب مماثل لما يتقاضاه كيليان مبابي، أعلى لاعبي الفريق أجرا.

أخبار متعلقة:
أوباميكانو يحسم الجدل حول مستقبله.. وليفربول يترقب فرص جراديشار تتزايد.. سيسكو يغيب عن مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي

وفقا لموقع Capology المختص برواتب اللاعبين، يتقاضى فينيسيوس حاليا نحو 400 ألف يورو أسبوعيا (ما يعادل 20.8 مليون يورو سنويا)، وهو الراتب الذي يجعله في المركز الثالث بين لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع جود بيلينجهام، خلف دافيد ألابا وكيليان مبابي الذي يتقاضى 529 ألف يورو أسبوعيا.

وبالتالي، فإن فينيسيوس يطالب بزيادة قدرها 200 ألف يورو أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد حتى الآن، معتبرة أن أداءه الأخير لا يبرر تلك الزيادة، خاصة بعد تراجع مستواه في الأسابيع الماضية.

اللاعب لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، وكان آخر أهدافه في الرابع من أكتوبر أمام فياريال، رغم أنه يملك هذا الموسم 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري الإسباني.

ومع استمرار تعثر المفاوضات، أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد حدد بالفعل سعر التخلي عن فينيسيوس في حال قرر بيعه في صيف 2026، حيث يطلب 150 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تتقدم أندية سعودية بعروض ضخمة للتعاقد معه، تصل قيمتها إلى عقد بقيمة مليار يورو، ما سيجعله الأعلى دخلا في تاريخ كرة القدم. كما يُتوقع وجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل فينيسيوس 111 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في 338 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2019.

ريال مدريد كيليان مبابي فينيسيوس الدوري الإسباني
نرشح لكم
أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله ميسي: لم أتخيل رحيلي عن برشلونة بتلك الطريقة.. وأشتاق للحياة في المدينة من جديد رافينيا يقترب من العودة لتدريبات برشلونة بديل يامال.. انضمام خورخي دي فروتوس لمنتخب إسبانيا تقرير: بايرن يستهدف ضم نادي أولمو.. وبرشلونة يدرس الأمر التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو سبورت: 3 اختيارات أمام ليفاندوفسكي.. وموقف برشلونة سبورت: باريس يراقب ولكن.. موقف إريك جارسيا مع برشلونة
أخر الأخبار
الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب تركيا يستبعد لاعبه من قائمته بسبب المراهنات 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين ساعة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517018/تقرير-فينيسيوس-يطلب-الحصول-على-نفس-راتب-مبابي-لتجديد-عقده-مع-ريال-مدريد