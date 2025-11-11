أوباميكانو يحسم الجدل حول مستقبله.. وليفربول يترقب

كسر دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ صمته بشأن مستقبله بعد التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ليفربول، في ظل اقتراب عقده مع النادي البافاري من نهايته عام 2026.

المدافع الفرنسي الدولي صاحب الـ27 عاما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ليفربول الذي يبحث عن بديل محتمل لإبراهيما كوناتي، المتوقع رحيله بنهاية الموسم مع انتهاء عقده. تقارير صحفية أشارت إلى أن كوناتي أجرى محادثات مع بايرن تمهيدا لانتقاله الصيف المقبل، وسط اهتمام من ريال مدريد أيضا.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت تصريحات أوباميكانو، التي أكد فيها سعادته في بايرن ميونيخ رغم اهتمام الأندية الأخرى، قائلا: "سنتخذ القرار الصحيح، لدي مستشارون جيدون. قلت دائما إنني أشعر بالراحة في بايرن، أملك مدربا عظيما وزملاء رائعين، وأنا ممتن للاهتمام الذي أظهرته بعض الأندية."

تصريحات أوباميكانو جاءت لتفنّد الأنباء التي تحدثت عن اتفاق شفهي مع ريال مدريد للانضمام إليه مجانا في 2026، إذ لا يمكنه التفاوض رسميا مع نادٍ أجنبي قبل يناير المقبل.

منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ قادما من لايبزيج، تطور أوباميكانو بشكل ملحوظ بعد بداية صعبة شهدت بعض الأخطاء الدفاعية، وأصبح أحد أبرز المدافعين في العالم، مسجلا خمسة أهداف وصانعا عشرة أخرى في 167 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.

وخاض أوباميكانو 8 مباريات في الدوري الألماني 4 في دوري الأبطال هذا الموسم، قبل أن يتعثر بايرن بالتعادل 2-2 أمام يونيون برلين ويُنهي سلسلة انتصاراته المذهلة التي بلغت 16 مباراة متتالية.

من جهة أخرى، يظل مارك جيهي مدافع كريستال بالاس هو الهدف الأول لليفربول في 2026، بعد أن كان قريبا من الانضمام للفريق الصيف الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة. ويُتوقع أن يرحل جويهي بنهاية عقده مع بالاس، في ظل منافسة من بايرن ميونيخ وريال مدريد أيضا.

كما يضع ليفربول خيارا آخر في الحسبان يتمثل في نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، رغم أن التعاقد معه سيكون أكثر تكلفة نظرا لاستمرار عقده مع ناديه لعامين إضافيين.