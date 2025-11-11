فرص جراديشار تتزايد.. سيسكو يغيب عن مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

جراديشار - منتخب سلوفينيا

أعلن منتخب سلوفينيا غياب بنيامين سيسكو عن مباراتي كوسوفو والسويد في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وأصبحت فرص ظهور نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب سلوفينيا أكبر بعد غياب سيسكو المهاجم الأساسي للمنتخب.

سيسكو الذي أصيب مع فريقه مانشستر يونايتد سيغيب عن مواجهتي كوسوفو والسويد الحاسمتين في تصفيات كأس العالم، وهما مباراتان حاسمتان لآمال سلوفينيا في بلوغ الملحق.

أخبار متعلقة:
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي

ويتواجد جراديشار في القائمة التي أعلنها ماتياس كيك مدرب منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار لاعب الأهلي مع المنتحب الأول لسلوفينا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وشارك جراديشار في مباراة سلوفينيا ضد كوسوفو خلال فترة التوقف الدولي الماضية بينما جلس على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق 7 نقاط عن سويسرا صاحبة الصدارة.

وفقد منتخب سلوفينيا فرصة التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما لا يزال يملك فرصة التأهل للملحق حال احتلال المركز الثاني والذي يفصله عنه 4 نقاط.

بنيامين سيسكو نيتس جراديشار سلوفينيا الأهلي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل الشحات: زيزو قادر على حمل فريق وحده.. ولا توجد أي مشاكل في غرفة الملابس الدماطي: زيزو ليس لديه مشكلة مع الزمالك بل بعض الأفراد.. وتوروب مثل جوزيه الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين
أخر الأخبار
ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي 35 دقيقة | منتخب مصر
صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي 43 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: استبعدنا رباعي بيراميدز من مواجهتي الجزائر ساعة | منتخب مصر
النصر يطلق سراح كينجسلي كومان بعد منعه من الإجازة ساعة | سعودي في الجول
أرتيتا يترقب عودة ثنائي هجوم أرسنال قبل دربي توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن يستهدف ضم نادي أولمو.. وبرشلونة يدرس الأمر ساعة | الدوري الإسباني
بعد استغراب واستياء.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517016/فرص-جراديشار-تتزايد-سيسكو-يغيب-عن-مواجهتين-حاسمتين-في-تصفيات-كأس-العالم