فرص جراديشار تتزايد.. سيسكو يغيب عن مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم

أعلن منتخب سلوفينيا غياب بنيامين سيسكو عن مباراتي كوسوفو والسويد في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وأصبحت فرص ظهور نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب سلوفينيا أكبر بعد غياب سيسكو المهاجم الأساسي للمنتخب.

سيسكو الذي أصيب مع فريقه مانشستر يونايتد سيغيب عن مواجهتي كوسوفو والسويد الحاسمتين في تصفيات كأس العالم، وهما مباراتان حاسمتان لآمال سلوفينيا في بلوغ الملحق.

ويتواجد جراديشار في القائمة التي أعلنها ماتياس كيك مدرب منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار لاعب الأهلي مع المنتحب الأول لسلوفينا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وشارك جراديشار في مباراة سلوفينيا ضد كوسوفو خلال فترة التوقف الدولي الماضية بينما جلس على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق 7 نقاط عن سويسرا صاحبة الصدارة.

وفقد منتخب سلوفينيا فرصة التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما لا يزال يملك فرصة التأهل للملحق حال احتلال المركز الثاني والذي يفصله عنه 4 نقاط.