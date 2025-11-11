يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 للدوري الفرنسي

اختير الدولي المصري يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 9.

وذلك بعد تألقه أمام تولوز حين سجل 10 أهداف وصنع 10، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 36-33.

مما يعني مساهمته في 20 هدفا من أصل 36 سجلها فريقه.

المباراة كانت مثيرة للغاية حتى حسمها سان جيرمان في الدقائق الأخيرة.

ولم يشارك عبد الرحمن فيصل في اللقاء.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 18 نقطة، بالعلامة الكاملة.