يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 للدوري الفرنسي
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 11:08
كتب : FilGoal
اختير الدولي المصري يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.
واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة 9.
وذلك بعد تألقه أمام تولوز حين سجل 10 أهداف وصنع 10، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 36-33.
مما يعني مساهمته في 20 هدفا من أصل 36 سجلها فريقه.
المباراة كانت مثيرة للغاية حتى حسمها سان جيرمان في الدقائق الأخيرة.
ولم يشارك عبد الرحمن فيصل في اللقاء.
يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 18 نقطة، بالعلامة الكاملة.
نرشح لكم
مصدر من اتحاد اليد لـ في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات كرة يد – السوبر المصري بين الأهلي وسموحة في الإمارات كرة يد - الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر.. والقناة الناقلة كرة يد - سموحة يقصي الزمالك من السوبر المصري ويتأهل إلى النهائي كرة يد - "عند النجوم الكُبار، الانتماء لا يُشترى".. الزمالك يعلن عودة حسن قداح كرة يد - في الجول يكشف كواليس إلغاء العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي