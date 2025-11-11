حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا

حصل حسام البدري مدرب أهلي طرابلس على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".

وكان أهلي طرابلس قد تأهل إلى نهائي الكأس مباشرة قبل إعلان حصوله على الجائزة.

وفاز أهلي طرابلس في قبل النهائي على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وسيطر أهلي طربلس على جوائز الأفضل في ليبيا إذ توج أيضا حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح وعزو المريمي أفضل مهاجم، وأيمن التيهار أفضل حارس مرمى.