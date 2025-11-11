حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 11:03

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

حصل حسام البدري مدرب أهلي طرابلس على جائزة أفضل مدرب في الدوري الليبي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

أخبار متعلقة:
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي الـ 14 في تاريخه.. حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدروي الليبي حسام البدري لـ في الجول: تم إيقاف النشاط الرياضي في ليبيا.. ونحاول العودة إلى مصر حسام البدري يتعرض لاعتداءات في الدوري الليبي

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".

وكان أهلي طرابلس قد تأهل إلى نهائي الكأس مباشرة قبل إعلان حصوله على الجائزة.

وفاز أهلي طرابلس في قبل النهائي على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وسيطر أهلي طربلس على جوائز الأفضل في ليبيا إذ توج أيضا حمدو الهوني بجائزة أفضل جناح وعزو المريمي أفضل مهاجم، وأيمن التيهار أفضل حارس مرمى.

حسام البدري أهلي طرابلس
نرشح لكم
استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف قائمة تونس - عودة معلول.. وتواجد الجزيري وبن رمضان لمواجهة البرازيل كأس العالم للناشئين – بنتيجة تاريخية.. المغرب يكتسح نيو كاليدونيا بـ 16 هدفا زميل كهربا يعتذر بعد إيقافه لـ8 مباريات بسبب "عضة" بمشاركة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع الوكرة في الوقت القاتل الركراكي: فعلنا كل شيء لمواجهة الأرجنتين قائمة المغرب - انضمام الشيبي لمواجهتي موزمبيق وأوغندا وديا.. وعودة سايس بعد غياب عام
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر 16 دقيقة | منتخب مصر
مدرب إسبانيا: أنا مصدوم من موقف لامين يامال 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد لإعلان قرار نظر طعن الزمالك ضد سحب أرض أكتوبر 32 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: كوفاسيتش يخضع لجراحة ويغيب حتى مارس المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد حسن لـ في الجول: سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز.. ونشكر النادي ساعة | منتخب مصر
صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي ساعة | منتخب مصر
استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517014/حسام-البدري-يحصد-جائزة-أفضل-مدرب-في-ليبيا