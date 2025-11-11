مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر

كشف خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عما حدث في واقعة عدم مصافحة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لهشام نصر نائب رئيس الزمالك.

وقال مرتجي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم أرَ أن هشام نصر حاول مصافحة زيزو والأخير رفض كما يتم تداول الواقعة".

وأضاف "لذلك عندما تحدث معي نائب الزمالك عن الموضوع لم أعلق بكلمة كما هو واضح من الفيديو والصور التي توثق الواقعة".

وأكمل "أنا أدعم لاعب الأهلي الذي تعرض لإهانات مؤسفة لشخصه هو وأفراد عائلته طوال المباراة وهذا ما توقعته".

واختتم "لذلك قبل المباراة وأثناء صعوده لحافلة الفريق وكما هو معتاد أن يدعم رئيس البعثة لاعبيه، قلت لزيزو إنه سيكون نجم المباراة الأول كنوع من الدعم له وهو ما حدث بالفعل وحصل على جائزة رجل المباراة".

ماذا حدث؟

قال هشام نصر عبر قناة المحور: "عتابي ولومي على صديقي خالد مرتجي، بعد ما زيزو مشي قولتله ده لاعب معندوش أدب وهو قالي عندك حق، وتاني يوم ينزل صورتين ليه مع زيزو في نفس الموقف، إيه يا خالد اللي انت بتعمله ده احنا أكبر من كده بكتير".

وأضاف "لماذا تجذبونا لهذه المنطقة بدلا من أن توجه له اللوم، خالد مرتجي حدث معه نفس الموقف العام الماضي من مريم مصطفى لاعبة الطائرة وبعدها "قوم الدنيا مقعدهاش"، هل أن لا تتعظ من الدروس ولماذا لم تسحبه من يده وتجعله يصافحني".

وأردف "ماذا تقصد يا مرتجي عندنا تنشر صورتك مع زيزو، أشعر بالضيق وكلما نقول الروح الرياضية يتضح أن هذا الأمر غير مهم".

وأشار "في حالة عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة هل لدى اتحاد كرة القدم لائحة تعاقب هذه الأفعال الصغيرة التي يفعلها الصغار أم لا؟".

وأكمل "اتحاد كرة اليد به لوائح صارمة لدرجة إذا خلع اللاعب الميدالية أمام المنصة يعاقب اللاعب وناديه، ولكن هل يوجد عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات الصغيرة في كرة القدم؟".

وتعجب قائلا: "المفترض أن يعاقب اللاعب بشكل تلقائي دون أن يتقدم الزمالك بشكوى، وإذا لم تكن هناك لوائح المباراة المقبلة لن نصافح لاعبي الفريق المنافس".

واستمر في تصريحاته "للأسف أشعر بالحزن على ردود الفعل التي أراها، ماذا كان سيحدث إذا كانت الواقعة بالعكس وأنا لم أصافح اللاعب؟".

وأكد "لم أرفض مصافحة زيزو، صافحت كل الأشخاص قبله وبعده بشكل طبيعي".

وشدد "خلاص العين بالعين، هتكون كويس معايا هكون كويس معاك، هيكون في احترام منك للبروتوكول هيكون في مني احترام".

ورد على أخبار هشام نصر قال إن زيزو يرغب في 80 مليون هو ووالده قائلا: "الجمهور يعرف جيدا أين الحقيقة وكشف الفيلم وما حدث وزيزو يعرف رأيي منذ أول جلسة عقدتها معه".

وزاد "زيزو لاعب كبير ومحترم ولكن أسلوب التعامل معنا كان غير صادق فيه والجميع على علم بذلك، بالإضافة إلى أن الأمر انتهى الآن".

واستطرد "لن نتقدم بشكوى ضد زيزو، أنا من الأساس لا أريد مصافحته، ولكن إذا لم يتم معاقبته بسبب مخالفة البروتوكول فسوف نتصرف كما يحلو لنا".

وأتم تصريحاته "يجب أن يخاطب اتحاد الكرة النادي الأهلي ويخطره بعقوبة زيزو مباشرة دون تدخل من الزمالك".