مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة

كشف مصدر من منتخب مصر الثاني عن تعديل بخصوص مباراتي الفريق أمام الجزائر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم نقل مباريات المنتخب إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام".

ويستعد المنتخب الثاني لمواجهتي الجزائر الوديتين.

ويؤدي المنتخب مرانه الأول الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين.

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في تمام الرابعة مساءً، فيما تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر الساعة السادسة مساءً.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا) - محمود جاد (بيراميدز).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا).

الوسط: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - أحمد ربيع (الزمالك) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - مصطفى شلبي (البنك الأهلي) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا) - أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - مروان حمدي (بيراميدز).

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.