هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد

شدد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على أن مجلس الإدارة يعمل على حل أزمة القيد في يناير المقبل.

وقال هشام نصر عبر قناة المحور: "أنا أكثر شخص يلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أعمل لنادي الزمالك وليس لدي لجان والجمهور يعرف ذلك ولا أرغب في مناصب".

وأضاف "هل من السهل أن تفوز على بطل إفريقيا مرتين؟ ورغم كل الأحداث التي تمر بها والظروف الصعبة انت منافس قوي جدا في كل الأوقات، الزمالك متواجد للمنافسة بكل أزماته وحتى اللحظة الأخيرة نهز أي فريق".

وأردف "منحنا أحمد عبد الرؤوف الفرصة وهو لديه فكر ومثقف كرويا وبعد اجتماع مجلس الإدارة سنحدد مصيره بعد عقد جلسة مع جون إدوارد المسؤول عن هذا الملف".

وأشار "نحن نصنع قائمة جديد وتحتاج لأكثر من فترة انتقالات، وما يواجهنا هو التمويل ولكن نعد الجماهير أننا نعمل على تحسين الفريق".

وأكد "هدفنا هو حل أزمة القيد في يناير ونضع عدة أسماء ندرسها من أجل الصفقات الشتوية".

واستطرد "حسام عبد المجيد لا يزال عقده ممتد لمدة موسم ونصف ولا يوجد مجال للحديث عن تجديد تعاقده الآن، حسام ومحمد السيد من أبناء نادي الزمالك وهما مستقبل الفريق ونحن نحافظ على لاعبينا ونريد استمرارهم معنا بما يتناسب مع امكانيات النادي ولن نكرر الغلطة السابقة مرة أخرى".

وشدد "نعلم أن حسن وليد قداح لن يتم قيده مع فريق كرة اليد إلا في يناير، نحاول الآن وفقا للوائح قيده بعد رفع اسم لاعب آخر، وسنتقدم بكل الأوراق إلى اتحاد كرة اليد وإذا تم قبول طلب الزمالك سيتم قيده وإذا رفض الطلب سيتم قيده في يناير".

وواصل "بعض الأندية تحاول ضم حسن وليد قداح، ولكن اللاعب ابن نادي الزمالك ويرغب في العودة للأبيض".

وأوضح "علاقة مجلس الزمالك مع جون إدوارد أكثر من ممتازة ونحن على تواصل مع حسين لبيب بشكل مستمر، وهو لديه رؤية وفكر ولكن دعونا نعمل ونعالج الأخطاء".

وأتم تصريحاته "لا يمكن أن تكون كل كلمة والمادة الإعلامية بالكامل عن الزمالك وكأن لا يوجد أخبار أخرى".