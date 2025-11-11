هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل

الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

خالد مرتجي مع زيزو في حضور هشام نصر

فتح هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك النار على أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، بسبب عدم مصافحة اللاعب له أثناء مراسم تسليم ميداليات السوبر المصري في الإمارات.

وقال هشام نصر عبر قناة المحور: "عتابي ولومي على صديقي خالد مرتجي، بعد ما زيزو مشي قولتله ده لاعب معندوش أدب وهو قالي عندك حق، وتاني يوم ينزل صورتين ليه مع زيزو في نفس الموقف، إيه يا خالد اللي انت بتعمله ده احنا أكبر من كده بكتير".

وأضاف "لماذا تجذبونا لهذه المنطقة بدلا من أن توجه له اللوم، خالد مرتجي حدث معه نفس الموقف العام الماضي من مريم مصطفى لاعبة الطائرة وبعدها "قوم الدنيا مقعدهاش"، هل أن لا تتعظ من الدروس ولماذا لم تسحبه من يده وتجعله يصافحني".

وأردف "ماذا تقصد يا مرتجي عندنا تنشر صورتك مع زيزو، أشعر بالضيق وكلما نقول الروح الرياضية يتضح أن هذا الأمر غير مهم".

وأشار "في حالة عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة هل لدى اتحاد كرة القدم لائحة تعاقب هذه الأفعال الصغيرة التي يفعلها الصغار أم لا؟".

وأكمل "اتحاد كرة اليد به لوائح صارمة لدرجة إذا خلع اللاعب الميدالية أمام المنصة يعاقب اللاعب وناديه، ولكن هل يوجد عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات الصغيرة في كرة القدم؟".

وتعجب قائلا: "المفترض أن يعاقب اللاعب بشكل تلقائي دون أن يتقدم الزمالك بشكوى، وإذا لم تكن هناك لوائح المباراة المقبلة لن نصافح لاعبي الفريق المنافس".

واستمر في تصريحاته "للأسف أشعر بالحزن على ردود الفعل التي أراها، ماذا كان سيحدث إذا كانت الواقعة بالعكس وأنا لم أصافح اللاعب؟".

وأكد "لم أرفض مصافحة زيزو، صافحت كل الأشخاص قبله وبعده بشكل طبيعي".

وشدد "خلاص العين بالعين، هتكون كويس معايا هكون كويس معاك، هيكون في احترام منك للبروتوكول هيكون في مني احترام".

ورد على أخبار هشام نصر قال إن زيزو يرغب في 80 مليون هو ووالده قائلا: "الجمهور يعرف جيدا أين الحقيقة وكشف الفيلم وما حدث وزيزو يعرف رأيي منذ أول جلسة عقدتها معه".

وزاد "زيزو لاعب كبير ومحترم ولكن أسلوب التعامل معنا كان غير صادق فيه والجميع على علم بذلك، بالإضافة إلى أن الأمر انتهى الآن".

واستطرد "لن نتقدم بشكوى ضد زيزو، أنا من الأساس لا أريد مصافحته، ولكن إذا لم يتم معاقبته بسبب مخالفة البروتوكول فسوف نتصرف كما يحلو لنا".

وأتم تصريحاته "يجب أن يخاطب اتحاد الكرة النادي الأهلي ويخطره بعقوبة زيزو مباشرة دون تدخل من الزمالك".

