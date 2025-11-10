الشحات: زيزو قادر على حمل فريق وحده.. ولا توجد أي مشاكل في غرفة الملابس

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بفوز الفريق على الزمالك وتتويجه بكأس السوبر المصري.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "سأعود للتدريبات بعد أسبوعين من الآن".

وأضاف "مباراة الزمالك كبيرة دائما للجماهير واللاعبين، وكنا نرغب في الفوز لأننا نرغب في إسعاد الجمهور".

وأكمل "يجب أن يخرج الناس من حين لآخر ويقولون إن هناك مشاكل في غرفة الملابس، وهذا ليس حقيقيا. نجتمع كل يوم بشكل طبيعي ولم يكن لدينا التوفيق في الفترة الماضية".

وعن أحمد سيد زيزو قال: "زيزو لاعب كبير ويمكنه أن يكون النجم الأول لفريق بمفرده. كان لديه ثبات انفعالي كبير وكان هذا واضحا. كل تركيزه على المباراة للعب والفوز وتحقيق البطولة".

وأضاف "هذه شخصية زيزو التي عرفناها منذ البداية ولدينا روح جيدة منذ البداية ولا توجد أي مشاكل".

واختتم "كنا نمازحه ونقول له: زيزو هل ستفتعل مشكلة؟ ولكن في الحقيقة لا توجد أي مشكلة من أي نوع. إنه لاعب كبير في نادٍ كبير، وكل لاعبي الأهلي كبار وعلى قلب رجل واحد".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.