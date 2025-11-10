رئيس نابولي: استقالة كونتي قصة خيالية

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - أوريليو دي لاورنتيس

نفى أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي التقارير الإخبارية المنتشرة باستقالة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وكتب دي لاورنتيس عبر X "استقالة أنطونيو كونتي من تدريب الفريق قصة خيالية، أحب وسائل التواصل الاجتماعي لأنها طريقة سريعة لمشاركة أفكارك، وكما تعلمون بالتأكيد ليست كل فكرة صحيحة أو جديرة بالمشاركة".

وخسر نابولي من منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأضاف "لقد كان هناك دائمًا انسجام خاص بيني وبين كونتي".

وأكمل "إلى المشجعين الذين قرأوا بعض هذه التفاهات، أقول: أنا فخور بوجود رجل حقيقي مثل أنطونيو كونتي بجانبي وبجانب نابولي واللاعبين إنه يضحي بكل ثانية من حياته من أجل مهنته، بكل سخاء وتفانٍ".

وأتم "هذه أكبر ضمانة يمكن تقديمها لنادٍ وللاعبين ولجماهير نادي نابولي الطموحة".

وخسر نابولي المباراة الثالثة له في الدوري خلال الموسم الجاري، بينما في الموسم الماضي بأكمله خسر 4 مباريات.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

