الدماطي: زيزو ليس لديه مشكلة مع الزمالك بل بعض الأفراد.. وتوروب مثل جوزيه

أبدى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بفوز الفريق على الزمالك وتتويجه بكأس السوبر المصري.

وقال الدماطي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "بعيدا عن بعض التجاوزات التي حدثت، المباراة كانت رائعة والفوز على الزمالك له طعم مختلف والكرة المصرية هي الأهلي والزمالك".

وأضاف "زيزو عقلية احترافية كبيرة وكان من أفضل اللاعبين في الملعب بالأمس، وهو مميز في تحمل الضغوط".

وأكمل "حتى وإن كانت القيمة السوقية لقائمة الأهلي أعلى من الزمالك، دائما ما تكون المباراة قوية وندية على أرض الملعب".

وعن الواقعة التي حدثت على منصة التتويج قال: "زيزو صافح الجهاز الفني للزمالك ولاعبيه، ورأيناه مع أيمن يونس بعد المباراة، وبالتالي لا توجد مشاكل كبيرة مع المنظومة بصورة عامة بل مع أفراد معينة وهذا ليس أمرا كبيرا ليستحق هذه المبالغات".

وعن المدرب الحالي يس توروب قال: "لديه شخصية قوية وهذا جزء كبير من نجاح المدرب في الأهلي قبل فنياته على غرار مانويل جوزيه".

واختتم "أعجبتني مطالبة الجماهير للاعبين ببطولة إفريقيا بعد الفوز بالسوبر مباشرة. منظومة الضغط في الأهلي لا مثيل لها في أي مكان آخر. الجمهور لا يفهم إمكانية الخسارة".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

سجل هدفا الأهلي كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية.

وحقق الأهلي اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، 8 منها على حساب الزمالك.

وحسم الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي، كما بسط يديه على لقب السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وفاز يس توروب باللقب الأول له مع الأهلي، وأصبح تاسع مدرب أجنبي يحقق كأس السوبر المصري تاريخيا.

وتعد تلك أول بطولة لكل من ياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أحمد "سيحا" مع الأهلي بعدما انضموا للفريق في الصيف الماضي.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر 9 مرات من قبل واحدة أمام المقاولون العرب و8 أمام الأهلي.

