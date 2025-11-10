مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات

خاض لاعبو منتخب مصر في اليوم الأول من معسكر الإمارات تدريبات استشفائية بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وذلك استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا يوم 14 نوفمبر الجاري.

على أن يبدأ المنتخب التدريبات الفنية بالكرة غدا الثلاثاء.

وانطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر الأول في الإمارات، وذلك استعدادا لخوض البطولة الودية تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

وانضم لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا إلى المعسكر وذلك بعد نهاية بطولة السوبر المصري التي توج بها الأهلي.

وأيضا وصل إلى المعسكر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة وجاءت كالآتي:

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.