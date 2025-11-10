ماركا: اجتماع بين نابولي وكونتي لمناقشة مستقبله

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يستعد نادي نابولي للاجتماع بأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق بعد النتائج السيئة الأخيرة.

وبحسب صحيفة ماركا فإدارة نابولي تستعد لعقد اجتماع وجهاً لوجه مع المدرب أنطونيو كونتي خلال الساعات المقبلة، لبحث كيفية المضي قدماً معاً في ظل الظروف الحالية.

الاجتماع يهدف إلى دراسة كل الجوانب المتعلقة بالفريق في هذه المرحلة الحساسة، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن المستقبل الفني للنادي.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الخطط والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى تقييم الأداء الحالي للفريق قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وخسر نابولي من منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخسر نابولي المباراة الثالثة له في الدوري خلال الموسم الجاري، بينما في الموسم الماضي بأكمله خسر 4 مباريات.

