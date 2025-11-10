التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو

يدخل برشلونة فترة التوقف الدولي الثالثة هذا الموسم بحالة معنوية مرتفعة، بعدما قلّص الفارق مع ريال مدريد إلى ثلاث نقاط فقط عقب الفوز على سيلتا فيجو 4-2، بينما تعثر ريال مدريد أمام رايو فاييكانو بالتعادل السلبي.

الفريق الكتالوني سيبتعد عن المنافسات لمدة أسبوعين، وهي فترة ستكون مثالية للمدرب هانزي فليك لاستعادة عدد من لاعبيه المصابين قبل استئناف الدوري.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يتوقع فليك أن يتمكن الثنائي رافينيا وجوان جارسيا من اللحاق بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر، والتي قد تُقام على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

الثنائي كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال أوفييدو في سبتمبر الماضي، ما أدى لابتعادهما عن الملاعب لأسابيع.

رافينيا كان قريبا من العودة قبل الكلاسيكو، لكن انتكاسة في التدريبات أجّلته، بينما بدأ جارسيا التدرب على العشب منذ أسبوع، ما يجعل مشاركته أمام بلباو محتملة بقوة.

عودة اللاعبين تمثل دفعة كبيرة لفليك، خاصة وأن غيابهما أثّر على الفريق رغم تألق البدلاء مثل ماركوس راشفورد وفويتشيك تشيزني، إذ أن استعادة رافينيا وجارسيا ستمنح برشلونة قوة إضافية في سعيه لمواصلة الضغط على ريال مدريد واقتناص الصدارة في الأسابيع المقبلة.

وأنهى برشلونة منافسات ما قبل فترة التوقف برفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

جاء ذلك بفضل تعادل الميرينجي مع رايو فايكانو بلا أهداف.