التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

رافينيا

يدخل برشلونة فترة التوقف الدولي الثالثة هذا الموسم بحالة معنوية مرتفعة، بعدما قلّص الفارق مع ريال مدريد إلى ثلاث نقاط فقط عقب الفوز على سيلتا فيجو 4-2، بينما تعثر ريال مدريد أمام رايو فاييكانو بالتعادل السلبي.

الفريق الكتالوني سيبتعد عن المنافسات لمدة أسبوعين، وهي فترة ستكون مثالية للمدرب هانزي فليك لاستعادة عدد من لاعبيه المصابين قبل استئناف الدوري.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، يتوقع فليك أن يتمكن الثنائي رافينيا وجوان جارسيا من اللحاق بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر، والتي قد تُقام على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

الثنائي كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال أوفييدو في سبتمبر الماضي، ما أدى لابتعادهما عن الملاعب لأسابيع.

رافينيا كان قريبا من العودة قبل الكلاسيكو، لكن انتكاسة في التدريبات أجّلته، بينما بدأ جارسيا التدرب على العشب منذ أسبوع، ما يجعل مشاركته أمام بلباو محتملة بقوة.

عودة اللاعبين تمثل دفعة كبيرة لفليك، خاصة وأن غيابهما أثّر على الفريق رغم تألق البدلاء مثل ماركوس راشفورد وفويتشيك تشيزني، إذ أن استعادة رافينيا وجارسيا ستمنح برشلونة قوة إضافية في سعيه لمواصلة الضغط على ريال مدريد واقتناص الصدارة في الأسابيع المقبلة.

وأنهى برشلونة منافسات ما قبل فترة التوقف برفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

جاء ذلك بفضل تعادل الميرينجي مع رايو فايكانو بلا أهداف.

رافينيا برشلونة جوان جارسيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: 3 اختيارات أمام ليفاندوفسكي.. وموقف برشلونة سبورت: باريس يراقب ولكن.. موقف إريك جارسيا مع برشلونة تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي فليك: نحن على الطريق الصحيح.. وفخور بما قدمناه ضد سيلتا فيجو ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كورتوا.. وغيابه عن منتخب بلجيكا ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فالفيردي.. وتقارير توضح موعد عودته
أخر الأخبار
مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر ساعة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة 2 ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد 2 ساعة | الدوري المصري
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل 2 ساعة | الدوري المصري
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516999/التوقف-الدولي-الأفضل-برشلونة-يسترد-نجميه-قبل-موقعة-بلباو