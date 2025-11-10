سبورت: 3 اختيارات أمام ليفاندوفسكي.. وموقف برشلونة

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

قاد روبرت ليفاندوفسكي برشلونة لفوز ثمين خارج ملعبه على سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، بعدما سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” ليؤكد أنه ما زال قادرا على صناعة الفارق بقميص الفريق الكتالوني.

ورغم تألقه، يبقى مستقبل المهاجم البولندي غامضا داخل النادي، مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود أي تحرك رسمي حتى الآن لتجديده.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات واضحة أمام ليفاندوفسكي:

1- تجديد قصير المدى لمدة عام إضافي مع دور جديد أقل في عدد الدقائق وأكثر في توجيه المهاجمين الشباب.

2- الرحيل في الصيف المقبل

3- الاعتزال بشكل نهائي.

الصحفي ديفيد برنابيو أوضح أن فكرة الاعتزال لم تعد مستبعدة بالنسبة لليفاندوفسكي، في حال لم يتلق عرضا من برشلونة.

اللاعب وعائلته يشعرون بالاستقرار في المدينة، ولا يبدون اهتماما بالانتقال إلى دوريات خارج أوروبا مثل الدوري السعودي، رغم العروض الكبيرة المحتملة.
أولوية المهاجم المخضرم هي البقاء في برشلونة، سواء لاعبا أو في دور جديد داخل النادي.

موقف برشلونة

داخل أروقة النادي، تنقسم الآراء حول مستقبل ليفاندوفسكي. فهناك من يرى أنه ما زال يقدم أداء جيدا، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف، متفوقا على فيرمين لوبيز وفيران توريس وماركوس راشفورد.

لكن في المقابل، هناك من يعتقد أن رحيله سيوفر مساحة مالية ضرورية في هيكل الأجور، تمكّن النادي من ضم مهاجم أصغر سنا في الصيف.

برشلونة ولَيفاندوفسكي لا يستعجلان اتخاذ القرار، وسيُحسم مصيره بهدوء في الوقت المناسب بعد دراسة كل الخيارات.

