سبورت: باريس يراقب ولكن.. موقف إريك جارسيا مع برشلونة

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - إريك جارسيا

يواصل الإسباني إيريك جارسيا تقديم مستويات قوية مع برشلونة تحت قيادة هانسي فليك هذا الموسم، وسط أنباء متضاربة عن تجديد عقده واهتمام أندية أخرى بالحصول على توقيعه.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن جارسيا يعزز موقفه من أجل الحصول على عقد جديد، رغم اهتمام عدة أندية بضمه، أبرزها باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، بالإضافة إلى أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد جارسيا الحالي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ بدءا من يناير المقبل تمهيدا للانتقال مجانا في الصيف.

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي

وعلى الرغم من هذه الظروف، يواصل المدافع الإسباني إثبات جدارته داخل الملعب. ففي مباراة الفريق الأخيرة أمام سيلتا فيجو، لعب جارسيا مرتديا قناعًا واقيًا بعد إصابته بكسر في الأنف، وشارك كظهير أيمن لتعويض غياب جول كوندي، وقدم أداءً قويا.

أنهى جارسيا اللقاء بـ4 تدخلات ناجحة من أصل 7، وفاز بكل التحامات الهواء، وأكمل 63 تمريرة صحيحة من أصل 66 في نصف ملعب الخصم، واستعاد الكرة 3 مرات.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن لتعويض غياب جول كوندي.

وتدرك إدارة برشلونة أن استمرار تألقه يزيد الضغط على ديكو المدير الرياضي للإسراع في حسم مفاوضات التجديد، خاصة في ظل البطء الحالي في المفاوضات.

إريك جارسيا الدوري الإسباني برشلونة باريس سان جيرمان
نرشح لكم
التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو سبورت: 3 اختيارات أمام ليفاندوفسكي.. وموقف برشلونة تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي فليك: نحن على الطريق الصحيح.. وفخور بما قدمناه ضد سيلتا فيجو ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كورتوا.. وغيابه عن منتخب بلجيكا ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فالفيردي.. وتقارير توضح موعد عودته
أخر الأخبار
مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر ساعة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة 2 ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد 2 ساعة | الدوري المصري
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل 2 ساعة | الدوري المصري
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516997/سبورت-باريس-يراقب-ولكن-موقف-إريك-جارسيا-مع-برشلونة