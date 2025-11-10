سبورت: باريس يراقب ولكن.. موقف إريك جارسيا مع برشلونة

يواصل الإسباني إيريك جارسيا تقديم مستويات قوية مع برشلونة تحت قيادة هانسي فليك هذا الموسم، وسط أنباء متضاربة عن تجديد عقده واهتمام أندية أخرى بالحصول على توقيعه.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن جارسيا يعزز موقفه من أجل الحصول على عقد جديد، رغم اهتمام عدة أندية بضمه، أبرزها باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، بالإضافة إلى أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد جارسيا الحالي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ بدءا من يناير المقبل تمهيدا للانتقال مجانا في الصيف.

وعلى الرغم من هذه الظروف، يواصل المدافع الإسباني إثبات جدارته داخل الملعب. ففي مباراة الفريق الأخيرة أمام سيلتا فيجو، لعب جارسيا مرتديا قناعًا واقيًا بعد إصابته بكسر في الأنف، وشارك كظهير أيمن لتعويض غياب جول كوندي، وقدم أداءً قويا.

أنهى جارسيا اللقاء بـ4 تدخلات ناجحة من أصل 7، وفاز بكل التحامات الهواء، وأكمل 63 تمريرة صحيحة من أصل 66 في نصف ملعب الخصم، واستعاد الكرة 3 مرات.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن لتعويض غياب جول كوندي.

وتدرك إدارة برشلونة أن استمرار تألقه يزيد الضغط على ديكو المدير الرياضي للإسراع في حسم مفاوضات التجديد، خاصة في ظل البطء الحالي في المفاوضات.