كأس العالم للناشئين.. إصابة أدهم فريد لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 22:48
كتب : محمد جمال
أعلن منتخب مصر للناشئين إصابة لاعبه أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتعرض أدهم فريد للإصابة خلال مباراة مصر وإنجلترا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في قطر.
وغادر أدهم الملعب في الشوط الأول بعد الإصابة، في المباراة التي خسرها منتخب مصر بثلاثية دون رد.
وبعد خضوع اللاعب للكشف الطبي تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وكان منتخب مصر ضمن التأهل للدور الثاني من البطولة (دور الـ32) وذلك بعدما حقق الفوز على هايتي وتعادل مع فنزويلا.
ومن المنتظر أن يتم تحديد منافس منتخب مصر في الدور المقبل بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول غدا الثلاثاء.
نرشح لكم
مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية انتهت كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(3) إنجلترا كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة