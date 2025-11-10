كأس العالم للناشئين.. إصابة أدهم فريد لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 22:48

كتب : محمد جمال

أدهم فريد لاعب منتخب مصر للناشئين

أعلن منتخب مصر للناشئين إصابة لاعبه أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض أدهم فريد للإصابة خلال مباراة مصر وإنجلترا في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في قطر.

وغادر أدهم الملعب في الشوط الأول بعد الإصابة، في المباراة التي خسرها منتخب مصر بثلاثية دون رد.

أخبار متعلقة:
الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات خبر في الجول – حكم نهائي على الزمالك لصالح ساسي.. والخطوة المقبلة للنادي

وبعد خضوع اللاعب للكشف الطبي تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل للدور الثاني من البطولة (دور الـ32) وذلك بعدما حقق الفوز على هايتي وتعادل مع فنزويلا.

ومن المنتظر أن يتم تحديد منافس منتخب مصر في الدور المقبل بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول غدا الثلاثاء.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين أدهم فريد
نرشح لكم
مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية انتهت كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(3) إنجلترا كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة
أخر الأخبار
مران استشفائي لمنتخب مصر في أول ايام معسكر الإمارات 3 دقيقة | منتخب مصر
ماركا: اجتماع بين نابولي وكونتي لمناقشة مستقبله 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: 3 اختيارات أمام ليفاندوفسكي.. وموقف برشلونة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: باريس يراقب ولكن.. موقف إريك جارسيا مع برشلونة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للناشئين.. إصابة أدهم فريد لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي 21 دقيقة | منتخب مصر
كونتي: لا أريد مرافقة لاعبين ميتين.. ولم أعمل بشكل جيد 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516996/كأس-العالم-للناشئين-إصابة-أدهم-فريد-لاعب-منتخب-مصر-بقطع-في-الرباط-الصليبي