كونتي: لا أريد مرافقة لاعبين ميتين.. ولم أعمل بشكل جيد

انتقد أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي نفسه ولاعبيه بسبب النتائج السيئة التي يمر بها فريقه.

وخسر نابولي من منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "لا يمكن أن لا أقلق، 5 هزائم منذ بداية الموسم كثيرة جدًا، خاصة لفريق وُصف بأنه من المفترض أن يهيمن على الدوري دون أن يتعب".

وأضاف "عندما تخسر فهذا ليس صدفة أبدًا، يمكنك أن تخسر مباراة أو مباراتين، لكن 5 هزائم تعني أن شيئًا ما يتكرر، حاولت مواجهة هذا الوضع قبل 20 يومًا، محاولًا نقل مشاعري وأفكاري إلى أكثر اللاعبين خبرة".

وأكمل "علينا إجراء تقييمات سأتحدث مع النادي، لكنهم يعرفون بالفعل ما شعرت به، ما زلنا لا نملك التناغم ولا الرغبة في القتال معًا وتجاوز العقبات التي واجهناها الموسم الماضي، لا أعرف إذا كنا سنتمكن من تغيير هذه الأمور".

وواصل "الحديث عن الملعب والتقنية والخطط شيء، لكن عندما ترى أمورًا أخرى يؤسفني فهذا يعني أنني لا أقوم بعملي بشكل جيد ولم أدخل عقول وقلوب اللاعبين، لذلك يجب أن يكون النادي واعيًا بذلك وهو بالفعل كذلك".

وتابع "علينا أن نفعل شيئًا لا أريد أن أرافق شخصًا ميتًا، يجب أن يكون هذا واضحًا إذا أردنا أن نفعل شيئًا معًا، فهذا جيد، وإلا علينا جميعًا تحمل المسؤولية".

وشدد "أنا دائمًا أفعل ذلك، لا يعجبني ما أراه وفي النهاية أنا أول من يتحمل المسؤولية، أحيانًا من السهل الاختباء وراء الآخرين، لكن حتى يكون لدينا وقت، علينا جميعًا تحمل المسؤولية".

واستمر "مرت أربعة أشهر ولم أقُم بعمل جيد لأنني لا أرى طاقة إيجابية ولا أرى التناغم ولا فريقا يريد تجاوز العقبات، أرى الجميع يفكر في مشاكله الخاصة، لكن إذا أردنا تغيير هذا الاتجاه لا يزال لدينا وقت".

وأنهى حديثه قائلا: "لا تعجبني الطريقة التي خسرنا بها المباراة الخامسة، ولا يجب أن أحمي اللاعبين، لا أستطيع حتى حماية نفسي لأنه من الواضح أنني لم أقُم بعمل جيد خلال أربعة أشهر، وأنا أول من يتحمل المسؤولية".

وخسر نابولي المباراة الثالثة له في الدوري خلال الموسم الجاري، بينما في الموسم الماضي بأكمله خسر 4 مباريات.

ويحتل نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

