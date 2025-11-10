الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته

غادر ناصر ناصر لاعب وسط الاتحاد السكندري المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال إسلام عادل مدير الكرة في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته".

وأضاف "اللاعب كان يعاني من إصابة في عضلات البطن ومن المفترض أن يخضع لأشعة سونار وهو في حالة صيام مثلما طلب منه الطبيب".

وأكلم "لكنه ذهب للتدرب في الجيم أثناء الصيام ولذلك تعرض لهبوط في الدورة الدموية قبل أن يتلقى العلاج".

ولم يشارك لاعب الوسط في المباراة الودية التي خاضها الاتحاد السكندري اليوم ضد سبورتنج والتي انتهت بفوز الأخضر 4-3 بسبب شعوره بالإرهاق.

وفضل اللاعب التدرب في صالة الجيمانزيوم لكنه تعرض للإغماء وتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات

وتم حجز اللاعب في غرفة الطوارئ ووجعه على جهاز التنفس لاستقرار حالته الصحية.