استدعاء رباعي الدوري لقائمة منتخب فلسطين

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين القائمة المستدعاه خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الحالي.

ويتواجد رباعي الدوري المصري عدي الدباغ لاعب الزمالك وخالد النبريصي لاعب الإسماعيلي بالإضافة إلى حامد حمدان لاعب وسط بتروجت ضمن القائمة.

ويعد الدباغ هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين بتسجيله 17 هدفا.

وشارك الدباغ في الموسم الجاري مع الزمالك في 11 مباراة وسجل 3 أهداف ولم يصنع بواقع 687 دقيقة.

وخاض النبريص مع الإسماعيلي 8 مباريات في الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع في 480 دقيقة لعب.

بينما لعب حامد حمدان 3 مباريات مع بتروجت وسجل هدفا ولم يصنع في 225 دقيقة.

وتم استدعاء زميله في بتروجت بدر موسى للمعسكر أيضا.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة منتخبي الباسك وكتالونيا خلال فترة التوقف الحالي.