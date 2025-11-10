تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة

رفض نادي ليفانتي الإسباني عرضا بقيمة 30 مليون يورو من سسكا موسكو للتعاقد مع المهاجم الكاميروني إيتا إيونج، الذي أصبح من أكثر الأسماء المطلوبة في أوروبا بعد تألقه هذا الموسم في الدوري الإسباني.

إيونج، البالغ من العمر 22 عاما، جذب أنظار عدة أندية كبرى بفضل مستواه اللافت، حيث بدأ الموسم مع فياريال قبل أن ينتقل إلى ليفانتي في الصيف، ويواصل تألقه مع الفريق.

برشلونة يعد من أبرز المهتمين بضم اللاعب، إذ يراه النادي الكتالوني خيارا محتملا لخلافة روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم عام 2026، لكن المنافسة على ضمه تشتد مع دخول أندية كبرى أخرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال.

ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليفانتي رفض عرض سسكا موسكو لأن قيمته لم تصل إلى الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 30 مليون يورو للأندية الإسبانية و40 مليون يورو للأندية من خارج أوروبا.

الرئيس التنفيذي لليفانتي، خوسيه دانفيلا، أكد أن النادي يتلقى عروضا يوميا من أجل إيونج، لكنه شدد على أن المهاجم الكاميروني لن يرحل في يناير المقبل لأن “الهدف الرئيسي للنادي هو البقاء في الدوري”.

من جانبه، يرغب إيونج في تحديد مستقبله قريبا، إذ يأمل في التوقيع مع نادٍ جديد في يناير على أن يستمر مع ليفانتي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، فيما ينتظر برشلونة تطورات الموقف قبل التحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.