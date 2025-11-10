سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته

أصيب مارك كاسادو لاعب برشلونة بتمزق في الفخذ.

وتواجد كاسادو في قائمة برشلونة ضد سيلتا فيجو، لكن تم استبعاده قبل المباراة بسبب إصابته في فترة الإحماء.

وبحسب صحيفة سبورت فإن كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ لكنه سيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع برشلونة خلال الموسم الجاري 12 مباراة بواقع 566 دقيقة ولم يسجل لكنه صنع هدفا.

وهزم برشلونة منافسه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي هاتريك ولامين يامال، بينما أحرز سيرجيو كاريرا وبورخا إجليسياس ثنائية سيلتا فيجو.

وأصبح المهاجم البولندي ثالث أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني في القرن 21 بعمر 37 عاما و80 يوما.

ويأتي في المركز الثاني خواكين سانشيز في عمر 38 عاما و140 يوما في 2019، والأكبر خورخي مولينا في سن 39 عاما و241 يوما في 2021.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد بالتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة 28 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط.

بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 في المركز الـ 13.