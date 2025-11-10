سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

مارك كاسادو - برشلونة

أصيب مارك كاسادو لاعب برشلونة بتمزق في الفخذ.

مارك كاسادو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتواجد كاسادو في قائمة برشلونة ضد سيلتا فيجو، لكن تم استبعاده قبل المباراة بسبب إصابته في فترة الإحماء.

وبحسب صحيفة سبورت فإن كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ لكنه سيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف لصالح برشلونة.. ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو بالتعادل

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع برشلونة خلال الموسم الجاري 12 مباراة بواقع 566 دقيقة ولم يسجل لكنه صنع هدفا.

وهزم برشلونة منافسه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي هاتريك ولامين يامال، بينما أحرز سيرجيو كاريرا وبورخا إجليسياس ثنائية سيلتا فيجو.

وأصبح المهاجم البولندي ثالث أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني في القرن 21 بعمر 37 عاما و80 يوما.

ويأتي في المركز الثاني خواكين سانشيز في عمر 38 عاما و140 يوما في 2019، والأكبر خورخي مولينا في سن 39 عاما و241 يوما في 2021.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد بالتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة 28 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط.

بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 13 في المركز الـ 13.

برشلونة مارك كاسادو الدوري الإسباني
نرشح لكم
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي رئيس نابولي: استقالة كونتي قصة خيالية نهاية الأزمة تقترب؟ 10 أطراف تتنافس على شراء شيفيلد وينزداي ماركا: اجتماع بين نابولي وكونتي لمناقشة مستقبله التوقف الدولي الأفضل.. برشلونة يسترد نجميه قبل موقعة بلباو
أخر الأخبار
مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر ساعة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة 2 ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد 2 ساعة | الدوري المصري
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل 2 ساعة | الدوري المصري
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516991/سبورت-كاسادو-يعاني-من-تمزق-في-الفخذ-وموعد-عودته