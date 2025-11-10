لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 21:15

كتب : ذكاء اصطناعي

لامين يامال - خوان لابورتا

أبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سعادته الكبيرة بعد فوز الفريق على سيلتا فيجو بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت مثالي للفريق من أجل استعادة الثقة.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

برشلونة قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية ولامين يامال هدفًا، ليقلص الفارق مع ريال مدريد إلى ثلاث نقاط فقط في سباق الصدارة، ويمنح الفريق دفعة معنوية مهمة بعد فترة من التذبذب في النتائج.

وقال لابورتا في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "هذا الانتصار جاء في الوقت المثالي. الفريق كان بحاجة لمثل هذا الفوز من أجل تعزيز الثقة قبل التوقف الدولي".

وأضاف: "علينا الاستمرار على هذا النسق. لدينا شعور جيد الآن، والمفتاح سيكون في الحفاظ على الاستمرارية خلال الفترة المقبلة".

وأشاد رئيس برشلونة بالمدرب هانز فليك رغم البداية المتقلبة للموسم، قائلًا: "لدينا مدرب استثنائي، إنه ظاهرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وعن لامين يامال، واصل لابورتا إشادته بالنجم الشاب الذي واصل تألقه مؤخرًا: "رأيته كما هو دائمًا، عبقري بكل معنى الكلمة".

ومن المنتظر أن يستغل فليك فترة التوقف الدولي لإعادة ترتيب أوراق الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب عودة الثنائي رافينيا وخوان جارسيا إلى التدريبات، إلى جانب احتمالية استعادة بيدري أيضًا، في خطوة ستمنح برشلونة دفعة إضافية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
/articles/516990/لابورتا-لامين-يامال-عبقري-ولدينا-مدرب-استثنائي