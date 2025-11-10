جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 21:06

كتب : FilGoal

ليفربول - كييزا

أقر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فيديريكو كييزا لاعب ليفربول رفض الانضمام للأتزوري.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "فيديريكو كييزا رفض دعوتنا للانضمام للمنتخب، أتحدث معه كثيرا، علينا احترام القرارات والمشاكل التي يواجهها كل منا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نعرف جيدا ما نقوله لبعضنا، ويجب أن أحترم ما يقوله اللاعب لي، لا أستطيع إضافة أي شيء آخر".

أخبار متعلقة:
فوتبول إيطاليا: أتالانتا يقترب من الاتفاق لتعيين بالادينو مدربا للفريق فوتبول إيطاليا: فيورنتينا في محادثات مع دافيرسا لتدريب الفريق بعد النتائج الكارثية.. فوتبول إيطاليا: بيولي يرفض الاستقالة من تدريب فيورنتينا كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر

كييزا لم يلعب مع المنتخب الإيطالي منذ بطولة يورو 2024.

الموسم الماضي واجه نجم يوفنتوس السابق مشاكل مع الإصابات، لكنه بدأ الموسم الجديد بشكل مميز مع ليفربول، مسجلاً هدفين وصنع 3 أهداف في 12 مباراة بجميع البطولات.

ورغم أنه ليس لاعبًا أساسيًا دائمًا، اختارته جماهير ليفربول كأفضل لاعب لشهر سبتمبر، ومع ذلك، لم يلعب مع المنتخب الإيطالي لأكثر من عام.

وسيلعب منتخب إيطاليا ضد مولدوفا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، وتبعد عن النرويج المتصدر بفارق 3 نقاط.

فيديريكو كييزا إيطاليا جينارو جاتوزو ليفربول
نرشح لكم
منتخب تركيا يستبعد لاعبه من قائمته بسبب المراهنات تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد سكاي: منتخب ألمانيا قد يفقد مدافعه أمام لوكسمبورج أتالانتا يعلن اسم مدربه الجديد رافينيا يقترب من العودة لتدريبات برشلونة
أخر الأخبار
الزمالك يشكو زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر في السوبر 11 دقيقة | الكرة المصرية
بعد تألقه أمام ليفربول.. دوكو لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب تركيا يستبعد لاعبه من قائمته بسبب المراهنات 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تطهير الكرة التركية من "قذارتها" مستمر.. إيقاف 1024 لاعبا بسبب المراهنات 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوز تاريخي.. أوغندا تفوز على فرنسا وتتأهل لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين ساعة | الكرة الإفريقية
أنشيلوتي: إندريك عليه الحديث مع ريال مدريد ليرى الأفضل لمستقبله ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري الإنجليزي توافق على طلبي أرسنال وكريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: تجديد عقدي؟ الجميع سئم بما حدث مع صلاح وفان دايك وأرنولد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516989/جاتوزو-كييزا-رفض-الانضمام-لمنتخب-إيطاليا