جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا

أقر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن فيديريكو كييزا لاعب ليفربول رفض الانضمام للأتزوري.

فيديريكو كييزا النادي : ليفربول إيطاليا

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "فيديريكو كييزا رفض دعوتنا للانضمام للمنتخب، أتحدث معه كثيرا، علينا احترام القرارات والمشاكل التي يواجهها كل منا".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن نعرف جيدا ما نقوله لبعضنا، ويجب أن أحترم ما يقوله اللاعب لي، لا أستطيع إضافة أي شيء آخر".

كييزا لم يلعب مع المنتخب الإيطالي منذ بطولة يورو 2024.

الموسم الماضي واجه نجم يوفنتوس السابق مشاكل مع الإصابات، لكنه بدأ الموسم الجديد بشكل مميز مع ليفربول، مسجلاً هدفين وصنع 3 أهداف في 12 مباراة بجميع البطولات.

ورغم أنه ليس لاعبًا أساسيًا دائمًا، اختارته جماهير ليفربول كأفضل لاعب لشهر سبتمبر، ومع ذلك، لم يلعب مع المنتخب الإيطالي لأكثر من عام.

وسيلعب منتخب إيطاليا ضد مولدوفا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة، وتبعد عن النرويج المتصدر بفارق 3 نقاط.