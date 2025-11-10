بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات

انطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر الأول في الإمارات، وذلك استعدادا لخوض البطولة الودية تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

وانضم لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا إلى المعسكر وذلك بعد نهاية بطولة السوبر المصري التي توج بها الأهلي.

وكان صلاح محسن وخالد صبحي ثنائي المصري، ومحمود صابر لاعب زد وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وصلوا إلى الإمارات من أجل الانتظام في معسكر المنتخب.

وأيضا وصل إلى المعسكر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.