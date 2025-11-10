بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 20:43

كتب : محمد جمال

مصطفى محمد

انطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر الأول في الإمارات، وذلك استعدادا لخوض البطولة الودية تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل.

وانضم لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا إلى المعسكر وذلك بعد نهاية بطولة السوبر المصري التي توج بها الأهلي.

وكان صلاح محسن وخالد صبحي ثنائي المصري، ومحمود صابر لاعب زد وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وصلوا إلى الإمارات من أجل الانتظام في معسكر المنتخب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه

وأيضا وصل إلى المعسكر مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ويشارك منتخب مصر رفقة منتخبات إيران وكاب فيردي وأوزبكستان في دورة دبي الدولية.

وكشف اتحاد الكرة مواعيد مباريات البطولة

14 نوفمبر

مصر × أوزبكستان

إيران × كاب فيردي

18 نوفمبر

الخاسر من مباراة 1 × الخاسر من مباراة 2

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.

منتخب مصر مصطفى محمد حسام حسن
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية انتهت كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(3) إنجلترا كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب خدمة استثنائية لكشافي المواهب في كأس العالم للناشئين إبراهيم حسن يعلن غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة استدعاء طاهر ونبيل عماد لمعسكر منتخب مصر
أخر الأخبار
استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين 18 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات ساعة | منتخب مصر
تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516988/بحضور-مصطفى-محمد-انطلاق-معسكر-منتخب-مصر-في-الإمارات