تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش

أعلن نادي أتالانتا إقالة إيفان يوريتش المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية.

وتمت أيضا جهازه المعاون والذي يتواجد فيه البرتغالي ميجيل فيلوسو لاعب هيلاس فيرونا السابق والذي لعب تحت قيادة يوريتش.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا في وقت سابق فإن أتالانتا يقترب من الاتفاق مع رافاييلي بالادينو لتدريب الفريق حتى 2027.

وخسر أتالانتا من ساسولو في الجولة الماضية من الدوري الإيطالية بثلاثة أهداف دون رد.

ويستمر أتالانتا للمباراة السابعة على التوالي في بطولة الدوري دون تحقيق الفوز.

وتعادل أتالانتا 5 مرات وخسر مباراتين في الدوري.

ولم يفز أتالانتا في بطولة الدوري منذ الانتصار على تورينو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وتعود التجربة الأخيرة لبالادينو مع فيورنتينا إذ قاد الفريق في 53 مباراة وفاز في 26 مباراة وتعادل 12 وخسر 15.

ويحتل أتالانتا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.