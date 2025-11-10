كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية

خسر منتخب مصر من منافسه إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وسجل ريجان هيسكي نجل إيميل هيسكي أسطورة إنجلترا السابق (2) وهاريسون مايلز أهداف إنجلترا.

وضمن منتخب مصر التأهل لدور الـ 32 رغم الهزيمة من إنجلترا.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد منتخب مصر عند النقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد إنجلترا للنقطة السادسة في المركز الثاني.

ويعد منتخب مصر حاليا ثاني أفضل محتل للمركز الثالث، لكن سيلعب 4 منتخبات الثلاثاء المقبل، إذا استمر الوضع كما هو عليه سيواجه منتخب مصر سابع أفضل متصدر.

وفاز منتخب فنزويلا على منافسه هايتي في نفس الجولة بأربعة أهداف مقابل هدفين لتتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيل هايتي بدون نقاط.

ويتم تحديد المتأهل للدور الـ 32 وفقا للتالي:

أوائل المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة)، بحيث يتقابل أفضل أول 8 منتخبات أمام المنتخبات الـ8 أصحاب المركز الثالث.

ثواني المجموعات الـ12 سيتم تصنيفهم، ليواجه أقل 4 منتخبات تصنيفا في الثواني (وفقا للنقاط المذكورة لاحقا في اللائحة) المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في أوائل المجموعات.

هدف بعد ربع ساعة

تعرض حمزة عبد الكريم لإصابة في الدقيقة الأولى من المباراة وخرج لتلقي العلاج قبل أن يكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 14 افتتح هيسكي النتيجة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبعد دقيقة واحدة خرج أدهم فريد بسبب الإصابة ودخل عبد العزيز الزغبي.

واستخدم الجهاز الفني لمنتخب مصر بطاقة التحدي للحصول على ركلة جزاء لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد مراجعتها.

وتعادل عمر كمال لصالح مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع رفض الحكم طرد إزينواتا بعد العودة للفيديو بناء على بطاقة التحدي أيضا.

وتصدى حارس إنجلترا لتسديدة قوية من بلال عطية عقب ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48.

وانفرد هيسكي بحارس المرمى وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء بعد تدخل من إبراهيم النجعاوي لكن تصدى لها عبد العزيز قبل أن يتصدى مرة أخرى للمتابعة بشكل رائع.

واختتم إنجلترا الأهداف في الدقيقة 90 من مايلز بعد انطلاقة من الجهة اليمنى حتى سدد مباشرة في المرمى.