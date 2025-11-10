مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نقل ناصر ناصر للمستشفى بعد تعرضه لهبوط مفاجئ

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 19:43

كتب : هاني العوضي

ناصر ناصر لاعب الاتحاد السكندري

تعرض ناصر ناصر لاعب وسط الاتحاد السكندري لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى.

ناصر ناصر

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري عن دخول ناصر ناصر إلى المستشفى بعد تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

واللاعب لم يشارك في المباراة الودية التي خاضها الاتحاد السكندري اليوم ضد سبورتنج والتي انتهت بفوز الأخضر 4-3 بسبب شعوره بالإرهاق.

وفضل اللاعب التدرب في صالة الجيمانزيوم لكنه تعرض للإغماء وتم نقله سريعا إلى أحد المستشفيات.

وتم حجز اللاعب في غرفة الطوارئ ووجعه على جهاز التنفس لاستقرار حالته الصحية.

الاتحاد السكندري ناصر ناصر الدوري المصري
