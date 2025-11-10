خبر في الجول – حكم نهائي على الزمالك لصالح ساسي.. والخطوة المقبلة للنادي

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

حكمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" على نادي الزمالك بشأن قضية فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تحكم على الزمالك بدفع 500 ألف دولار لصالح فرجاني ساسي في الإجراء التقضائي الأخير بينهما.

ويدرس الزمالك التوجه للمحكمة الفيدرالية ليتمكن من تأجيل موعد دفع مستحقات ساسي لما بعد يناير المقبل لتدعيم الفريق خاصة أنه مطالب بدفع 121 ألف دولار لصالح جوزيه جوميز ومساعديه لرفع إيقاف القيد في الشتاء القادم.

أخبار متعلقة:
ياسين مرعي: نهائي الأهلي والزمالك هو الأكبر على الإطلاق.. وهكذا انسجمت سريعا طاهر: اللاعبون ينتظرون القمة مثل المشجعين.. وهكذا رأيت جماهير الزمالك شكري: سيطرنا على مباراة الزمالك.. والسوبر سيدفعنا للتتويج بالبطولات مؤتمر توروب: أدرك تاريخ مباريات الأهلي والزمالك.. وأعرف أن مصر فيها 120 مليون مدرب أفضل مني

فرجاني ساسي لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، حتى انتقاله إلى الدحيل القطري.

الدولي التونسي حقق مع الزمالك ألقاب الدوري مرة، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

ويلعب ساسي حاليا مع الغرافة القطري منذ صيف 2023.

فرجاني ساسي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نقل ناصر ناصر للمستشفى بعد تعرضه لهبوط مفاجئ خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه بعد التتويج بالسوبر.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان هاني: الشناوي أصر أن أرفع كأس السوبر مع تريزيجيه وليد صلاح: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا.. والفوز بالسوبر عادي
أخر الأخبار
الاتحاد لـ في الجول: ناصر ناصر غادر المستشفى بعد استقرار حالته 12 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي ساعة | الدوري الإسباني
جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات ساعة | منتخب مصر
تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516984/خبر-في-الجول-حكم-نهائي-على-الزمالك-لصالح-ساسي-والخطوة-المقبلة-للنادي