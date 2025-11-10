خبر في الجول – حكم نهائي على الزمالك لصالح ساسي.. والخطوة المقبلة للنادي

حكمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" على نادي الزمالك بشأن قضية فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

فرجاني ساسي النادي : الغرافة الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تحكم على الزمالك بدفع 500 ألف دولار لصالح فرجاني ساسي في الإجراء التقضائي الأخير بينهما.

ويدرس الزمالك التوجه للمحكمة الفيدرالية ليتمكن من تأجيل موعد دفع مستحقات ساسي لما بعد يناير المقبل لتدعيم الفريق خاصة أنه مطالب بدفع 121 ألف دولار لصالح جوزيه جوميز ومساعديه لرفع إيقاف القيد في الشتاء القادم.

فرجاني ساسي لعب لنادي الزمالك خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، حتى انتقاله إلى الدحيل القطري.

الدولي التونسي حقق مع الزمالك ألقاب الدوري مرة، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

ويلعب ساسي حاليا مع الغرافة القطري منذ صيف 2023.