فوتبول إيطاليا: أتالانتا يقترب من الاتفاق لتعيين بالادينو مدربا للفريق

اقترب نادي أتالانتا من التوصل لاتفاق مع رافاييلي بالادينو لتدريب الفريق.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن أتالانتا يقترب من الاتفاق مع رافاييلي بالادينو لتدريب الفريق حتى 2027.

وذكر الموقع أن أتالانتا اتخذ قرار بإقالة إيفان يوريتش المدير الفني الحالي للفريق لسوء النتائج.

وخسر أتالانتا من ساسولو في الجولة الماضية من الدوري الإيطالية بثلاثة أهداف دون رد.

ويستمر أتالانتا للمباراة السابعة على التوالي في بطولة الدوري دون تحقيق الفوز.

وتعادل أتالانتا 5 مرات وخسر مباراتين في الدوري.

ولم يفز أتالانتا في بطولة الدوري منذ الانتصار على تورينو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وتعود التجربة الأخيرة لبالادينو مع فيورنتينا إذ قاد الفريق في 53 مباراة وفاز في 26 مباراة وتعادل 12 وخسر 15.

ويحتل أتالانتا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.