تقرير: مانشيني يرد على عرض السد لتدريبه

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 18:17

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

رد روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب السعودية على عرض نادي السد القطري لتدريب الفريق.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن روبرتو مانشيني وافق على تدريب السد القطري.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الإيطالي كان قد رفض العرض مفضلا التدريب في إيطاليا، لكن في النهاية اقتنع بعرض السد.

وحضر مانشيني مباراة السد ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان مانشيني هدفا لنادي نوتنجهام فورست لتدريب الفريق بعد إقالة أنجي بوستيكوجلو إلا أن المفاوضات لم تنجح.

وأيضا دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع مانشيني في وقت سابق عقب إقالة إيجور تودور، لكن البيانكونيري فضل تعيين لوتشيانو سباليتي.

التجربة الأخيرة لمانشيني كانت تدريب منتخب السعودية وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل بعد التعادل السلبي مع البحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل السد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة.

روبرتو مانشيني السد إيطاليا يوفنتوس
