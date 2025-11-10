مباشر كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(1) إنجلترا.. تسديدة قوية من بلال عطية
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 17:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.
وتتصدر مصر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فنزويلا، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ق 48: تسديدة قوية من بلال عطية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+7: الحكم رفض طرد إزينواتا بعد العودة للفيديو.
ق 45+5: الجهاز الفني لمصر يستخدم كارت التحدي لطرد إزينواتا.
ق 45+3: بطاقة صفراء على إزينواتا بعد دخول قوي على عمر عبد العزيز حارس المرمى.
ق 45+1: جوووووووول عمر كمال ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 34: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة لمصر بعد العودة للفيديو.
ق 15: خرود أدهم فريد بسبب الإصابة ودخول عبد العزيز الزغبي.
ق 14: هدف إنلجترا الأول من ريجان هيسكي نجل إيميل هيسكي بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.
ق 1: إصابة حمزة عبد الكريم وخروجه لتلقيه العلاج.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل