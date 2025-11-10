مباشر كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(1) إنجلترا.. تسديدة قوية من بلال عطية

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فنزويلا، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ق 48: تسديدة قوية من بلال عطية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+7: الحكم رفض طرد إزينواتا بعد العودة للفيديو.

ق 45+5: الجهاز الفني لمصر يستخدم كارت التحدي لطرد إزينواتا.

ق 45+3: بطاقة صفراء على إزينواتا بعد دخول قوي على عمر عبد العزيز حارس المرمى.

ق 45+1: جوووووووول عمر كمال ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 34: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة لمصر بعد العودة للفيديو.

ق 15: خرود أدهم فريد بسبب الإصابة ودخول عبد العزيز الزغبي.

ق 14: هدف إنلجترا الأول من ريجان هيسكي نجل إيميل هيسكي بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ق 1: إصابة حمزة عبد الكريم وخروجه لتلقيه العلاج.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر كأس العالم للناشئين إنجلترا
