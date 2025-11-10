انتهت كأس العالم للناشئين - مصر (0)-(3) إنجلترا

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 17:30

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فنزويلا، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------

انتهت

ق 90: الهدف الثالث من مايلز بعد انطلاقة من الجهة اليمنى حتى سدد مباشرة في المرمى.

ق 64: إنقاذان رائعان من عمر عبد العزيز بعد تصدي ركلة جزاء والمتابعة أيضا.

ق 63: ركلة جزاء بعد تدخل من إبراهيم النجعاوي على لاعب إنجلترا.

ق 55: هدف من ريجان هيسكي بعد انفراد تام بحارس المرمى.

ق 48: تسديدة قوية من بلال عطية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بصعوبة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+7: الحكم رفض طرد إزينواتا بعد العودة للفيديو.

ق 45+5: الجهاز الفني لمصر يستخدم كارت التحدي لطرد إزينواتا.

ق 45+3: بطاقة صفراء على إزينواتا بعد دخول قوي على عمر عبد العزيز حارس المرمى.

ق 45+1: جوووووووول عمر كمال ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 34: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة لمصر بعد العودة للفيديو.

ق 15: خروج أدهم فريد بسبب الإصابة ودخول عبد العزيز الزغبي.

ق 14: هدف إنلجترا الأول من ريجان هيسكي نجل إيميل هيسكي بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ق 1: إصابة حمزة عبد الكريم وخروجه لتلقيه العلاج.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر كأس العالم للناشئين إنجلترا
نرشح لكم
استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نقل ناصر ناصر للمستشفى بعد تعرضه لهبوط مفاجئ خبر في الجول – حكم نهائي على الزمالك لصالح ساسي.. والخطوة المقبلة للنادي خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا أحمد عابدين يقضي فترة معايشة مع فاماليساو البرتغالي
أخر الأخبار
استدعاء ثلاثي الدوري لقائمة منتخب فلسطين 18 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليفانتي يرفض عرضا من أجل هدف برشلونة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: كاسادو يعاني من تمزق في الفخذ.. وموعد عودته 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: لامين يامال عبقري.. ولدينا مدرب استثنائي 55 دقيقة | الدوري الإسباني
جاتوزو: كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات ساعة | منتخب مصر
تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516979/انتهت-كأس-العالم-للناشئين-مصر-0-3-إنجلترا