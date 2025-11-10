كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 17:14

كتب : هاني العوضي

الأهلي كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من دوري مرتبط السلة للرجال، والتي تُقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وتُقام مباريات الذهاب يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، على أن تُقام مباريات العودة يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وتبدأ مواجهات فرق المرتبط في تمام الخامسة مساءً، تليها مباريات الرجال في السابعة مساءً.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الكشف عن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة في ذهاب نصف النهائي يوم 12 نوفمبر، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

بينما يلتقي الأهلي مع سبورتنج في ذهاب نصف النهائي يوم 13 نوفمبر، وتُقام مباراة الإياب يوم 15 نوفمبر.

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الاتحاد وسموحة – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً.

الأهلي وسبورتنج – المرتبط في الخامسة مساءً، والرجال في السابعة مساءً.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.

كرة سلة دوري المرتبط اتحاد السلة
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة كرة سلة – اجتماع لوضع خطة تنظيم بطولة إفريقيا لليد للسيدات كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط كرة سلة - الاتحاد يعلن تجديد تعاقد "دولا" لمدة ثلاثة مواسم كرة سلة - انتصار الأهلي والاتحاد وسبورتنج.. ومفاجأة سموحة أمام الزمالك
أخر الأخبار
مرتجي يكشف لـ في الجول حقيقة واقعة زيزو وهشام نصر 4 ساعة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة 5 ساعة | منتخب مصر
هشام نصر: سنحل أزمة قيد الزمالك.. ولن نكرر الخطأ السابق مع عبد المجيد ومحمد السيد 5 ساعة | الدوري المصري
لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟ 5 ساعة | الكرة الأوروبية
هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل 5 ساعة | الدوري المصري
اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يتقدم بشكوى ضد إلغاء هدف فان دايك أمام سيتي 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516978/كرة-سلة-الكشف-عن-مواعيد-قبل-نهائي-دوري-المرتبط-رجال