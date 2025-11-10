استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

حسان تمبكتي مدافع منتخب السعودية

أعلن المنتخب السعودي استبعاد المدافع حسان تمبكتي من معسكر الأخضر خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية حاجته لبرنامج علاجي بسبب إصابته في القدم اليمنى.

وغاب تمبكتي عن أول حصة تدريبية في المعسكر، لشعوره بآلام في قدمه، أجرى بسببها فحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على اللعب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه أحمد عابدين يقضي فترة معايشة مع فاماليساو البرتغالي الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام انطلاق معسكر منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب

ويلعب المنتخب السعودي مواجهتين وديتين قبل خوض كأس العرب، الأولى أمام كوت ديفوار يوم 14 نوفمبر، قبل لقاء الجزائر يوم 18 نوفمبر.

وكان الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي قد قرر استدعاء ياسر الشهراني وحسن كادش إلى المعسكر الإعدادي، الذي انطلق مساء الأحد في جدة استعدادا لبطولة كأس العرب.

كما استبعد متعب الحربي مدافع الهلال بسبب إصابة لحقت به في مباراة فريقه ضد النجمة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وينضم الشهراني إلى صفوف الأخضر للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام الماضي.

فيما ويعود كادش بعد تمثيله المنتخب في الكأس الذهبية، خلال يونيو الماضي.

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن القائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وضمت القائمة 27 لاعبا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي - عبد الرحمن الصانبي - محمد اليامي - راغد نجار

الدفاع: جهاد ذكري - عبد الإله العمري - وليد الأحمد - علي مجرشي - سعود عبد الحميد

الوسط: ناصر الدوسري - محمد سليمان - مراد هوساوي - زياد الجهني - محمد كنو - عبد الله الخيبري - نواف بوشل

الهجوم: سالم الدوسري - مصعب الجوير - سلطان مندش - عبد الله الحمدان - صالح أبو الشامات - عبد الرحمن العبود - مروان الصحفي - صالح الشهري - فراس البريكان

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، والفائز من مباراة سلطنة عمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

حسان تمبكتي السعودية
نرشح لكم
الرياضية: أهلي جدة يفاوض الأهلي من أجل ملاقاته وديا خلال أيام استبعاد مدافع الهلال واستدعاء كادش والشهراني لمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب الرياضية: إصابة كينجسلي كومان بسيطة اتحاد جدة يستعين ببعض لاعبي فريق الشباب لإكمال التدريبات  يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج كونسيساو: لم نملك روح لاعبي الأهلي.. وهذا هو ما صنع الفارق يايسلة: الصحفيون لن يفهموا تغيير طريقة اللعب.. وجدة دائما خضراء جورجي جيسوس: نستحق هزيمة نيوم.. وشغوف للتتويج بالدوري
أخر الأخبار
بحضور مصطفى محمد.. انطلاق معسكر منتخب مصر في الإمارات 11 دقيقة | منتخب مصر
تمهيدا لتعيين بالادينو؟ أتالانتا يعلن إقالة يوريتش 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئين – رغم حسم التأهل.. مصر تخسر من إنجلترا بثلاثية 49 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نقل ناصر ناصر للمستشفى بعد تعرضه لهبوط مفاجئ ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – حكم نهائي على الزمالك لصالح ساسي.. والخطوة المقبلة للنادي ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: أتالانتا يقترب من الاتفاق لتعيين بالادينو مدربا للفريق ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: رغم خروجه من حسابات ماريسكا.. ديساسي يتمسك بالأمل لاستمراره مع تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لـ تشيلسي.. تأكد غياب لافيا لمدة شهر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 استراحة السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/516977/استبعاد-مدافع-آخر-من-منتخب-السعودية