خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتواصلان مع مودي ناصر لإمكانية ضمه

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 - 16:33

كتب : عمرو نبيل

مودي ناصر - إنبي

يرغب كل من المصري والبنك الأهلي في التعاقد مع مودي ناصر لاعب وسط نادي إنبي.

وينتهي تعاقد ناصر مع إنبي بنهاية الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن المصري والبنك الأهلي تواصلا بشكل مبدئي مع اللاعب من أجل التعاقد معه عقب نهاية تعاقده أو شراء المتبقي من عقده بشهر يناير.

وعلى الجانب الآخر يرغب إنبي في تجديد عقد اللاعب.

وشارك لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما في 11 مباراة مع إنبي خلال الموسم الحالي وسجل هدفين.

ويلعب ناصر مع إنبي منذ 2022 بعد الانضمام للفريق قادما من إيسترن كومباني.

وبشكل عام لعب ناصر 93 مباراة مع إنبي وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل إنبي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

