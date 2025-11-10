كأس العالم للناشئين - حمزة عبد الكريم يقود هجوم مصر أمام إنجلترا

منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، تشكيل الفريق لمواجهة إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين المقام في قطر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام فنزويلا في المركز الثاني.

فيما يحل المنتخب الإنجليزي في المركز الثالث بالمجموعة بـ3 نقاط، وأخيرا هايتي في ذيل المجموعة بدون رصيد بعد خسارة مباراتين.

ويبدأ المنتخب المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز

الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - أنس رشدي

الهجوم: بلال عطية - إبراهيم النجعاوي - حمزة عبدالكريم

ويلتقي في الوقت ذاته منتخب فنزويلا أمام هايتي في إطار نفس الجولة.

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى الدور القادم حتى في حالة الخسارة بأي نتيجة أمام إنجلترا.

المنتخب المصري يحتاج للفوز مع الحفاظ على فارق الأهداف أمام هايتي للتأهل كمتصدر للمجموعة.

أو التعادل والتأهل كوصيف للمجموعة، خلف فنزويلا حال تحقيقها الفوز أمام هايتي.

