رئيس بايرن: توماس مولر سيعود للنادي البافاري في منصب ما

تحدث هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ عن إمكانية عودة توماس مولر للنادي بعد اعتزال كرة القدم.

ورحل توماس مولر عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي بعد مشوار دام 25 عاما مع النادي البافاري، وانتقل إلى فانكوفر وايت كابس الكندي.

وقال هاينر في تصريحات لجريدة AZ: "مولر يمكنه العمل في قسم عمليات كرة القدم لدينا، ويمكنه أن يصبح سفيرا للنادي، ويمكنه بالتأكيد أن يصبح خليفتي أو خليفة أي شخص يتولى الرئاسة بعدي".

وأضاف "توماس مولر يعرف النادي جيدا. إنه رجل ذكي، ولديه الآن خبرة يكتسبها من الخارج".

وتابع "هناك العديد من العوامل التي تجعله مناسبًا تمامًا لبايرن ميونيخ. فترة وجوده في الخارج ستجعله أكثر نضجًا".

وأتم رئيس النادي البافاري "أود أن يتمكن مولر من العودة إلى نادي بايرن ميونيخ في منصب ما".

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.