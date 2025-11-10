أحمد عابدين يقضي فترة معايشة مع فاماليساو البرتغالي

أعلن النادي الأهلي سفر لاعبه أحمد عابدين إلى البرتغال لقضاء فترة معايشة مع فريق فاماليساو.

وأشار الأهلي إلى أن عابدين قد سافر فجر اليوم إلى البرتغال لقضاء فترة المعايشة عقب الأداء الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب.

وتأتي فترة المعايشة تمهيدًا لتعاقد الفريق البرتغالي مع عابدين في حال تقديم فاماليساو عرضًا مناسبًا يليق بإمكانيات اللاعب واسم النادي من وجهة نظر الأهلي.

ويحتل فاماليساو حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

وكان عابدين قد شارك مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم، والذي ودع الفراعنة من الدور الأول.

وسجل عابدين هدفًا في فوز مصر على تشيلي بالجولة الأخيرة من البطولة.

ولم يشارك صاحب الـ 19 عامًا في أي مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي، ولكنه دخل القائمة.

وكان عابدين قد قضى الموسم الماضي معارًا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

وسبق لعابدين المشاركة في مباراتين بقميص الفريق الأول للأهلي.

